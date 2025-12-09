Slušaj vest

Savićević i doskorašnji selektor reprezentacije Srbije su veliki prijatelji, a očigledno je da su često govorili o fudbalu. Predsednik FS Crne Gore je priznao da je savetovao Piksija da izbaci Dušana Tadića iz nacionalnog tima.

Otkrio je i kako je došlo do toga.

- Bio sam na utakmici Srbija - Crna Gora i nakon nje sam mu rekao nekoliko svojih prijateljskih zapažanja. Naravno, rekao sam mu ono što mislim - rekao je Dejan Savićević gostujući u podkastu "U korneru" i nastavio:

- Njegova ključna utakmica bila je ona protiv Portugala. Tada je sve pogodio, izašao je visoko, rizikovao... Ali i posle te utakmice sam mu rekao da je pogleda ponovo. Da vidi koliko su situacija Gudelj i Milinković-Savić spasili klizećim startovima, presecanjem kontri koje bi Portugalcima omogućile akcije četiri na dva, četiri na tri, tri na dva... Mnogo toga je bilo zaustavljeno u poslednjem trenutku i onda Srbija daje gol u 90. ili 91. minutu, ne znam tačno kad je Mitrović pogodio. Ali tada je to bilo opravdano, jer mu je samo pobeda igrala. I stvarno im je usadio taj mentalitet, da treba ići na pobedu, da se gura napred. On, recimo, puno manje pažnje obraća na protivnika, a više daje značaj sebi i svojim igračima.

Otkrio je potom šta misli o takvom stilu vođenja tima.

- Gledajte To je u redu. Nije loša, čak je i dobra strategija. Ali mislim da je ipak previše ofanzivna. Tada sam mu, posle naše utakmice u Podgorici, rekao da iz reprezentacije izbaci Tadića. Da će kroz ovu grupu, sa nama, Bugarskom i Mađarskom, proći, ali da sa Tadićem na Evropskom prvenstvu nema šta da traži - rekao je Savićević i dodao:

- Objasniću vam zašto. Igrali smo protiv Srbije četiri godine ranije, izgubili smo 2:0, Mitrović je dao oba gola. Sada smo opet izgubili 2:0, ovoga puta Vlahović je dao dva gola. Kada uporedite te dve utakmice, razlika je ogromna. Tadić nas je tada sam pobedio. Bio je toliko superioran u odnosu na sve igrače na terenu. On je namestio Mitroviću oba gola, bukvalno nas je razbio. A sada, četiri godine kasnije, to je potpuno drugi igrač. On je posle na Evropskom prvenstvu izjavio da je ‘najspremniji igrač’, što je sramota. Čovek od 35 godina da tvrdi da je najspremniji pored Vlahovića od 24 godine? - poručio je Dejan Savićević.

