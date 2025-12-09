Slušaj vest

Srbija je rasadnik fudbalskih talenata i zbog toga je Kurir započeo serijal u kom će čitaoce upoznati s radom u omladinskim školama širom naše zemlje.

Pored superligaških klubova, za koje se zna da rade kvalitetno, postoje i sredine iz nižih liga koje se izdvajaju. Za kratko vreme na fudbalsku mapu Vojvodine stigao je Hajduk iz Divoša, a ovaj klub preti da ubrzo postane poznat i ostatku Srbije. Omladinska škola je reorganizovana, napravljen je sistem koji već donosi rezultat, te ne bi bilo čudno da uskoro neku kategoriju Hajduka gledamo u Kvalitetnoj ligi Srbije, a da iz Divoša na veliku scenu dođe neki fudbaler za reprezentaciju.

Sagovornici su nam bili Bojan Simić, koordinator omladinske škole Hajduka iz Divoša i trener pionirske selekcije, kao i Darko Baljak, glavni trener kadeta i omladinaca, te su nas oni uputili u sve što se dešava u ovom klubu.

- Imamo pet selekcija koje rade kod nas. Mlađi pioniri, pioniri, mlađi kadeti, kadeti i omladinci. U ovom momentu imamo preko 100 registrovanih igrača. Ja sam preuzeo ulogu koordinatora, a kao trener vodim mlađe i starije pionire. Pioniri, kadeti i omladinci igraju Kvalitetnu ligu Vojvodine. To je najviši rang u Vojvodini i iznad toga u kadetima i omladincima je samo liga Srbije - počeo je priču Bojan Simić, pa se osvrnuo i na princip po kom se radi u omladinskoj školi Hajduka iz Divoša:

- Naša prva ideja, kada smo sve započeli, bila je da budemo drugačiji od ostalih što se tiče pristupa fudbalu, shvatanja i razmišljanja. Usmereni smo na razvoj igrača, želimo da im ponudimo najbolje moguće uslove što se tiče infrastrukture i rada trenera. Nas ne zanima kvantitet, već kvalitet pojedinaca s kojima radimo, tako da se sve bazira na nekoj selekciji. Od naše dece s kojom radimo dobijamo i pravu fudbalsku povratnu informaciju.

1/5 Vidi galeriju Hajduk Divoš Foto: Privatna arhiva

Rezultati odmah došli

I pored toga što nisu primarni, rezultati su odmah došli, a više o tome otkrio nam je glavni trener kadeta i omladinaca Darko Baljak.

- Omladinci su se plasirali u Kvalitetnu ligu Vojvodine čim su se oformili i sada smo negde u tom zamahu jako dobro startovali, imali smo dobre igre i rezultate. U finišu smo prikočili, u poslednjem kolu u Zrenjaninu spletom nekih nesrećnih okolnosti nismo pobedili i ostali smo na tri boda od prvog mesta. Liga je izjednačena, šest-sedam ekipa je u nekoliko bodova razlike i boriće se za prvo mesto, ko bude imao kontinuitet, taj će se i radovati. Kadeti su trenutno lideri na tabeli, ali se takođe tri-četiri ekipe bore za to prvo mesto. Tako da te dve selekcije prilično dobro guraju - istakao je Darko Baljak, pa dodao:

- Pionirska selekcija je na drugom mestu, tako da su rezultati slika onog što mi radimo u ovom trenutku. Trudićemo se da sve popravimo i poboljšamo, pa i da ta krajnja slika na tabeli bude još bolja. Ništa nije garant, zavisi od mnogo okolnosti, od dece, njihove ambicije, posvećenosti, ali i psihologije, bolesti, povreda... Tu su i roditelji, mnogo je faktora, ako sve bude kako treba, doći će i rezultat, ako se tu negde skrene s puta, odslikaće se i na konačno stanje na tabeli.

Šta promeniti...

Darko Baljak otkrio je i šta misli da bi trebalo promeniti kako bi Hajduk iz Divoša prišao superligaškim klubovima.

- Prednost drugih mogla bi da bude infrastruktura i ta neka mreža skauta. Takođe, superligaški klubovi su na to neko ime veći mamac deci da dođu u te sredine. Mi to u ovom trenutku možda nemamo, ali bismo kroz rezultate i rad voleli da dostignemo. Da ne idu sva deca iz Vojvodine u Vojvodinu ili TSC, nego da im i mi budemo zanimljivi. Radićemo na tome da se to u nekom trenutku promeni. Normalno, da se poredimo sa Zvezdom i Partizanom ili, na primer, Lučanima, koji drže primat u zapadnoj Srbiji, još nije realno. Ali težimo ka tome da se trkamo s najboljima u budućnosti.

Talentima posebna pažnja

Posebna pažnja u Hajduku posvećuje se talentovanoj deci.

- Postoji neki timski deo treninga koji je normalan za sve, a radi se i individualno sa igračima koji pokazuju potencijal za nešto više. Obraćamo pažnju na njih u smislu nekog dodatnog rada, saveta... Skrećemo im pažnju da i oni sami traže da rade na sebi i mi smo tu za njih 24 sata šta god da zatreba. Normalno da ima dece koja se možda ne vide u fudbalu i profesionalnom sportu u budućnosti, oni su tu potpora na treningu, svojim ponašanjem i radom takođe guraju napred klub i ostale. U svakoj selekciji ima bar tri-četiri igrača koja mi vidimo kao potencijal da se na njima gradi priča i svakako da im posvetimo dodatni rad koji će ih usmeriti na pravu stranu - otkrio je Baljak.

1/10 Vidi galeriju Hajduk Divoš Foto: Privatna arhiva

Roditelji

Odnos roditelj-trener u Hajduku je na zadovoljavajućem nivou, smatra Darko.

- Imamo dobar odnos i komunikaciju s roditeljima, ali se zna ko je trener, a ko roditelj. Roditelj treba da bude tu kao podrška, a sve što se tiče kluba i rada ostaje na treneru. Imamo otvorene dane kojima razgovaramo s roditeljima i tu dobijamo povratnu informaciju od njih kako deca prihvataju neke zahteve i kritiku. Kada je reč o samom terenu, odlukama ko igra, a ko ne... Tu je odluka na trenerima! Imamo sasvim dobru komunikaciju s njima i nemamo problema.

Stojan Kljajić

Idejni tvorac celog projekta omladinske škole Hajduka iz Divoša je gospodin Stojan Kljajić, a više u celu ideju ovog kluba uputio nas je Bojan Simić.

- Sve nas je spojio Stojan Kljajić i on je idejni tvorac cele priče, sa željom da uslovi kod nas budu drugačiji u odnosu na ono što je ponuđeno u našoj okolini. U većini klubova se sve plaća, članarine, oprema, sve funkcioniše na taj način... Ovde je deci u najmanju ruku sve to obezbeđeno. Poenta u svemu tome jeste da mladi fudbaler koji se nalazi ovde kod nas ima sve uslove za rad, a na njemu je samo da trenira, bavi se fudbalom i uživa u tome - istakao je Simić, a zatim otkrio dalje planove:

- Dugoročni cilj je da za nekoliko godina u Hajduku iz Divoša bude što više mladih momaka koji će zaigrati za prvi tim, a koji će biti upravo iz naše škole.

Treninzi u Sremskoj Mitrovici

Omladinska škola Hajduka iz Divoša treninge ima u Sremskoj Mitrovici, a zbog čega je to tako, objasnio nam je Bojan Simić.

- Zbog pristupa svoj deci, koja su većinski iz Sremske Mitrovice, odnosno tamo idu u školu, odlučili smo da nam baza u kojoj radimo bude stadion u tom gradu. Treniramo kao omladinska škola u Sremskoj Mitrovici, s tim što utakmice igramo u Divošu.

Dva igrača u seniorima

Otkrio nam je Bojan Simić i da u seniorskom timu Hajduka ima igrača iz omladinske škole.

- Mi u ovom sistemu funkcionišemo tek jednu sezonu, tačnije sada smo u drugoj, posle prve sezone prvom timu su priključena naša dva omladinca koja nastupaju za seniore.

Ko radi s decom...

Uputio nas je Bojan Simić i u to ko sve radi s decom u Hajduku.

- Imamo dva trenera u pionirima, jednog u mlađim kadetima, u kadetima i omladincima su tu glavni i pomoćni trener, a radi se na dovođenju stručnjaka za kondiciju. Imamo fizioterapeuta za mlađe selekcije, sekretara... Sve što nam je neophodno za rad u mlađim selekcijama.

Foto: Privatna arhiva

Dobri ljudi

Ipak, ono najvažnije o čemu razmišljaju u Hajduku jeste da deca izrastu u dobre ljude.

- Želimo da napravimo igrače za prvi tim, možda i za neku veću scenu i klubove, ali je najvažnije da deca postanu dobri ljudi. To nam je apsolutni prioritet - zaključio je Bojan Simić.

BONUS VIDEO: