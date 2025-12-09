Slušaj vest

Reprezentativac Engleske koji je u dresu nacionalnog tima debitovao u martu 2023. godine i od tada igrao na sedam utakmica, a poslednji put u junu ove godine, uhapšen je nakon što je navodno udario jednog navijača.

Incident se dogodio u jednom baru u prestonici Engleske, kada je navijač prepoznao Tonija i pokušao da napravi zajedničku fotografiju.

Jedan od očevidaca je za britanski "San" objasnio šta se dogodilo.

- Prošao je pored stola sa grupom momaka. Jedan od njih ga je prepoznao i rekao: "O, to je Ajvan Toni!" Pokušao je da mu stavi ruke oko vrata kako bi se slikali zajedno.

Takav pristup se nije svideo centarforu koji je imao burnu reakciju.

- Vikao je: "Ostavi me na miru! Ostavi me na miru!" Nakon toga ga je udario glavom u lice, a krv je počela da mu curi iz nosa. Možda je mislio da pokušavaju da ga napadnu, da mu uzmu lanac sa vrata ili da ga isprovociraju. On je superzvezda, zarađuje pola miliona nedeljno u Saudijskoj Arabiji. Nosio je nakit i imao je veoma lep sat.

Svedok je poručio i da je policija ubrzo stigla na mesto incidenta.

- Bilo je pet uniformisanih policajaca, koji su prišli Tonijevom stolu, zatražili mu ličnu kartu, a zatim mu rekli da je uhapšen zbog napada. Odmah nakon toga su mu stavili ruke iza leđa, vezali ga lisicama i otišli zajedno.

Prema navodima, hitna pomoć je potvrdila da je poslala vozilo i bolničara odo dva sata posle ponoći.

