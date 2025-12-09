Slušaj vest

Čuveni Dejo je govorio o raznim temama. Otrkio je da je savetovao Dragana Stojkovića Piksija da izbaci Dušana Tadića iz reprezentacije, a pričao je i o svojim igračkim danima.

Setio se kako od malih nogu nije "pratio" okruženje.

- U Crnoj Gori su svi navijali za Zvezdu ili za Partizan. Ja sam, na primer, navijao za Velež. Kako, zašto, zbog čega, ne znam - rekao je Dejan Savićević u podkastu "U korneru".

U aprilu 1983. godine je bio deo utakmice Budućnost - Crvena zvezda, ali samo kao fudbaler na klupi za rezerve.

- Čim smo došli na stadion, ja sam se odmah skinuo, obukao dres, šorc i trenerku i seo sam na klupu da gledam kako se zagrevaju Gudelj, braća Vujović, Slišković i ostali koji su za mene bili pojam. Znaš, to je bila 1983. godina, april mesec. Već 1986. godine ja sam igrao u reprezentaciji sa njima.

Setio se i problema sa povredama koje su počele da se pojavljuju i pre odlaska u Crvenu zvezdu. Pripreme na Zlatiboru mu nisu prijale.

- Tamo smo obišli ona brda, sneg do kolena, trči... I tu meni krenu problemi sa preponama. Mučio sam se godinu i po dana, igrao sam utakmice, još sam 1988. potpisao ugovor, otišao u Crvenu zvezdu. Ja sam marta 1989. operisao prepone, još kao vojnik.

Operaciju je izveo doktor Nešović, a ona je ostavila trajne posledice.

- Sa tom operacijom mene je malo hendikepirao. Kasnije se to odrazilo na povrede. Da mi on nije uradio operaciju, ja ne bih mogao da igram, ali rehabilitacija nije bila dobra. Dešavalo mi se da odigram poluvreme i dok svi odmaraju, ja moram da radim trbušnjake da ostanem zagrejan. Posle utakmice nisam mogao nogu da dignem da uđem u auto.

Sukob sa Stankovićem



Kada je Crvenu zvezdu vodio Branko Stanković Savićević je na treninge dolazio samo kada dobije dozvolu da izađe iz vojske. Pre jedne utakmice Stanković je upitan da li će moći da računa na Savićevića i Darka Pančeva, a odgovorio je da mu oni nisu potrebni.

- Ja kad sam to pročitao, zamalo sam pao u nesvest. Ja odmah na telefon, kažem sekretaru: "Kaži mu da mene ne interesuje da igram! Samo da izađem sedam dana iz kasarne." I stvarno, on me ne pozove. Pozove Pančeva, ali Darku nisu dali iz kasarne.

Ali, Dejo je ipak došao u Beograd.

- Ja sam otišao bez treninga. Dođem, jedan trening odradim, zagrevanje sa Brankom Stankovićem i prvim timom... Uzeo malo loptu, žonglirao, da osetim loptu, uzeo trećeg golmana, desetak lopti šutnuo i kažem: "Meni je dosta za danas".

Dejan Savićević u dresu Crvene zvezde Foto: Printskrin/jutjub

Zvezda je igrala protiv Dinama i prvu utakmicu je pobedila rezultatom 3:1 bez Savićevića u startnih 11, a zaim i u revanšu bila bez Crnogorca, ali je ubrzo došlo do preokreta..

- Igramo protiv Dinama, gubimo 1:0. Ja na klupi. Uđem u drugo poluvreme... Dao sam taj gol u 80. minutu i pobedili smo. Niko nije bio srećniji od mene!

Racionalniji Piksi

Prisetio se i kako je bilo deliti teren sa Draganom Stojkovićem Piksijem.

- Piksi je bio mnogo racionalniji od nas. I dribling, ali i dupli pas, mnogo više kombinatorike. I mi smo imali taj zadnji pas, ali Piksi je bio racionalniji. Možda da nešto menjaju na mene i Robija (Prosinečkog), to bi bilo da budemo racionalniji. Piksi je znao kad da stane, kad da odigra.

Fudbal na našim prostorima je tada bio drugačiji.

- Zvezda je gazila, i Partizan je pobeđivao... Ta liga je bila jaka. Bili smo peta liga u Evropi, jača od engleske tada. Zvezda je imala moć - poručio je Dejan Savićević.

Kurir sport/U korneru

