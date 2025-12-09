Slušaj vest

Čukarički je u finiš prvog dela sezone ušao sa dve vrlo dobre utakmice, obe igrane u gostima. Najpre, protiv Crvene zvezde na stadionu „Rajko Mitić“, u duelu posle kojeg su belo-crni pobrali simpatije brojnih ljubitelja fudbala, ali rezultatski nisu adekvatno ispraćeni, prvak je slavio previsokim rezultatom (3:0).

Samo četiri dana kasnije odigrala je ekipa Milana Lešnjaka još jedan vrlo zahtevan meč, ovoga puta protiv Radničkog u Nišu. I u tom duelu Čukarički je bio odličan, a stigao je i do vrlo vrednog trijumfa uz preokret (2:1).

Još posle meča protiv Crvene zvezde usijali su se telefoni Vladimira Matijaševića, interesovanja je bilo za nekoliko igrača, pre svih za one najmlađe. Dan posle duela u Nišu i vrednog trijumfa u još boljem raspoloženju sportski direktor Čukaričkog potvrdio je natpise medija iz prethodnih dana.

„Interesovanja ima, posebno kako se bliži zimski prelazni rok. Nije to ništa novo za Čukarički, ponovo su mladi igrači u fokusu, a naš klub je već stekao visok renome u tom pogledu. Zvali su nas za Uroša Miladinovića, koji je specifičan igrač, ima poteze zbog kojih publika dolazi na stadione, a i njegov učinak je vrlo dobar ove sezone. Lazar Kaličanin je takođe vrlo zanimljiv brojnim klubovima, uostalom od odlaska Đorđa Petrovića i njegovog razvitka preko Čukaričkog i MLS lige do najjačeg takmičenja na svetu, Premijer lige, naši čuvari mreže pod vođstvom Olivera Kovačevića su na ceni. Minute je sjajno koristio i Lazar Stojanović, koji će igrati sve bolje i sigurno dodatno napredovati iz treninga u trening uz iskusne štopere kao što su Tomović i Miletić“, kazao je Vladimir Matijašević, koji je potom nastavio:

„Brojni klubovi su se raspitivali za Filipa Matijaševića, najmlađeg igrača u našem sastavu, sa tim da on ne može da ode iz Srbije pre nego što napuni 18 godina, a to će biti u martu naredne godine“.

Nisu samo „bonus“ igrači ono što Čukarički ima da ponudi tržištu.

„Jedno od najpozitivnijih iznenađenja je Milan Đoković. Štoper kojeg smo pratili dok je igrao Prvu ligu Srbije, kojeg smo potpisali i poslali na pozajmicu u Radnik, a on je sa tom ekipom obezbedio plasman u Super ligu, bio standardan, nije propustio ni minut u Surdulici. Ustalio se u startnoj postavi, sve je opasniji i po protivnički gol, ima sve ono što jedan moderni štoper treba da ima. I za njega zaista ima dosta interesovanja u ovom trenutku“, naglasio je Matijašević.

Kad se na Banovo brdo vratio Slobodan Tedić, mnogi su bili sumnjičavi. Visoki napadač imao je i peh na pripremama na Kipru, morao zbog operacije nešto duže da ostane na tom ostrvu, potom imao i dužu pauzu. Ali, u Čukaričkom su verovali u Tedića.

„Kod nas nije bilo dileme niti jednog trenutka. Tedić je izuzetno vredan, izgara na svakom treningu, gladan je golova na utakmicama i sve mu se polako vraća na najbolji mogući način. Igra fudbal svoje karijere, u potpunosti je sazreo i ne ogleda se to samo u broju postignutih golova i asistencija, već i uticaju koji ima na ekipu, postao je i zamenik kapitena. I svojim stažom i odnosom prema obavezama to apsolutno zaslužuje. Pokazao je i u Nišu protiv Radničkog da je u fantastičnoj formi, s obzirom na to kakvu polusezonu ima iza sebe, teško da ćemo ga zadržati u ekipi“.

Naglasio je Matijašević i da za svakog igrača koji bi eventualno napustio Čukarički u zimskom prelaznom roku, klub ima adekvatne zamene.

„Na žalost, povrede su na duži period od terena odvojila naša tri mlada, talentovana igrača, Luku Đorđevića, Veljka Radosavljevića i Mateju Prokopijevića. Prvi se vratio, već igrao i protiv Crvene zvezde i Radničkog, mnogo očekujemo i od preostal dvojice. Za svakog igrača koji bi otišao imamo adekvatnu zamenu, sve radimo planski, a pohvalio bih i omladinski tim, ekipa pod vođstvom Mihajla Trajkovića igra sve bolje, beleži sve bolje rezultate i ima nekoliko momaka koji već kucaju na vrata prvog tima. Neke od njih ćete verovatno videti i tokom zimskih priprema koje nas očekuju u januaru u Antaliji“.

Bilo je i dosta polemika oko suđenja od početka sezone, ali u Čukaričkom nisu želeli da u tome traže izgovore za lošije rezultate u nekim utakmicama.

„Uvek prvo gledamo u svoje dvorište, a za sudijske greške koje se dešavaju uvek sam želeo da verujem da nisu namerne i zaista mislim da je tako. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko, koji je nedavno gledao našu utakmicu protiv IMT-a na Banovom brdu u društvu Veljka Paunovića se prilično trudi, vidi se napredak sa novim predsednikom Sudijske komisije Domenikom Mesinom i zaista se nadam da će kako vreme bude odmicalo i sezona se bližila kraju, biti sve bolje i u tom pogledu. Kad sam već pomenuo novog selektora, želim mu svu sreću u narednom ciklusu, na nama svima je da mu pomognemo koliko možemo da vrati reprezentaciju tamo gde joj je mesto, da Srbija opet učestvuje na velikim takmičenjima. Nadam se da će i mlađe selekcije imati uspeha, za dobrobit i „A“ reprezentacije i svih nas koji radimo u srpskom fudbalu“, kazao je Matijašević.

S obzirom na to da se bliži kraj godine, Matijaševića smo pitali i da izabere najbolje u 2025. Najpre trenera koji je na njega ostavio najveći utisak.

„Raduje me da ponovo imamo trenere koji rade na visokom nivou, u vrlo značajnim evropskim klubovima. Marko Nikolić radi odlične stvari sa AEK-om, ima lepe rezultate u grčkom šampionatu, ali i Evropi. Dejan Stanković je imao dobre rezultate sa moskovskim Spartakom, gde je trpeo i ogroman pritisak, dobro se nosio sa svim tim. Uz sve uvažavanje njihovih i rezultata Vladana Milojevića kojeg ne smem da zaboravim, ipak bih kazao da je najbolji u prošloj sezoni po mom mišljenju bio Žarko Lazetić, koji je odradio fenomenalan posao sa Makabijem iz Tel Aviva. Radio je u teškim uslovima, postao šampion Izraela, osvojio i Kup i uspeo da se plasira u Ligu Evrope“.

Kad se govori o igračima, Matijašević nije imao dilemu.

„Jeste da je naš i da možda nismo ni objektivni, ali tu bih prednost dao Đorđu Petroviću, koji je fantastično branio u Strazburu, a potom izborio povratnu kartu za Premijer ligu i sada je standardan na golu Bornmuta. Odlične sezone imaju i Nikola Milenković, Saša Lukić, Strahinja Pavlović, Saša Lukić, Lazar Samardžić… Što se tiče mladih igrača, dosta njih je već u evropskim klubovima, ali moj favorit je ipak Vasilije Kostov“.

