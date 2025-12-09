Slušaj vest

"Kraljevski klub" je u La Ligi šokantno izgubio od Selte kao domaćin rezultatom 2:0.

Real Madrid je u prilično haotičnoj utakmici ostao bez dvojice igrača, dok je sudija Kintero pokazao i nekoliko žutih kartona fudbalerima Reala i treneru Ćabiju Alonsu, a takođe crveni karton dao Endriku koji nije bio u igri.

Nakon utakmice je nastao pravi haos u svlačionici Reala na stadionu Santjago Bernabeu.

Prema navodima španskih medija u svlačionici su leteli razni predmeti, a među njima flaše i zavoji.

Pojedini fudbaleri su bili nezadovoljni suđenjem, a bilo je i onih kojima se nije dopalo koliko i na koji način saigrači kritikuju sudije.

Ćabi Alonso je propustio divljanje svojih fudbalera, pošto, prema navodima, nakon meča uopšte nije išao u svlačionicu.

Nakon 16 odigranih utakmica Real Madrid je drugi na tabeli sa četiri boda manje od Barselone koja je prva zahvaljujući seriji od šest pobeda.

Selta je pobedom došla do 19. boda i trenutno je na 10. mestu. Ekipa iz Viga će u 8. kolu Lige Evrope biti gost Crvenoj zvezdi 29. januara.

