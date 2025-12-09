Slušaj vest

U svakoj od poslednje četiri sezone Lige šampiona, jedan od ova dva tima je eliminisao drugi iz nokaut faze, a ta dva kluba su osvojila tri titule u tom periodu - Real Madrid u sezoni 2021/21 i 2023/24 i Mančester siti u sezoni 2022/23.

Novi susret Reala i Sitija, u šestom kolu Lige šampiona, zakazan je za sredu od 21.00 u Madridu.

- Mislim da je to bio najnezaboravniji fudbalski trenutak - rekao je Rodrigo u intervjuu za sajt UEFA prisećajući se polufinalnog susreta sa Mančester sitijem 2022. godine.

Sećanja možda ne bi bila tako lepa da nije uloge koju je Rodrigo odigrao u revanšu. Tada 21-godišnji fudbaler je u igru u 68. minutu, a potom je postigao dva gola, u 90. i 91. minutu, iznudivši produžetke na stadionu "Santjago Bernabeu".

Penal Karima Benzeme u 95. minutu je potom poslao domaći tim u finale, gde je Real pobedio Liverpul sa 1:0 i osvojio 14. krunu u Ligi šampiona.

Real Madrid je završio na gubitničkoj strani u polufinalu sledeće godine. Mančester siti je slavio ukupnim rezultatom 5:1 na putu do svoje prve titule u Ligi šampiona.

Igrači Pepa Gvardiole su bili posebno impresivni u pobedi od 4:0 kod kuće u revanšu, ali sećanja na prvu utakmicu (1:1) takođe bole Rodriga.

- Bol posle prve utakmice mi pada na pamet, kada smo mogli da ih pobedimo, ali smo podbacili. Revanš je bio za zaborav. Oni su bili u najboljoj formi, mi nismo. Teško je izbrisati tu utakmicu iz sećanja - rekao je Rodrigo.

Rodrigo se ponovo našao među strelcima i u pobedničkom timu u sezoni 2023/24. kada je Real došao do trijumfa nakon izvođenja penala u četvrtfinalu.

- Prva utakmica je bila neverovatna, spektakl- rekao je Rodrigo o meču koji je završen 3:3 u Madridu.

- Uhvatila je suštinu svih utakmica Reala i Sitija prethodnih godina. Bilo je sjajno i za mene je bila privilegija biti na terenu i postigli gol tog dana - dodao je on.

Brazilac je potom postigao jedini gol na Real u revanšu koji je završen 1:1. Posle penala, Real je slavio sa 4:3.

- Utakmica u Engleskoj je bila teška. Imao sam sreće da ponovo postignem gol, ali smo se mnogo mučili tokom cele utakmice - prisetio se Rodrigo.

Real je potom pobedio Bajern Minhen u polufinalu i Borusiju Dortmund u finalu i osvojio 15. trofej u Ligi šampiona.

Prošle sezone, Real je slavio ukupnim rezultatom 6:3 predvođen Kilijanom Mbapeom i osigurao svoje mesto u osmini finala.

- Mislim da je to bila prva godina da smo imali više kontrole u obe utakmice - rekao je Rodrigo.

Pred novi duel ova dva tima u Ligi šampiona, Real ima četiri pobede i jedan poraz, a Siti tri pobede i po jedan remi i poraz.

