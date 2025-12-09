Slušaj vest

Luka Jović je ponovo glavna fudbalska tema u Grčkoj, ali i širom Evrope!

Srpski napadač je u dresu AEK na poslednje dve utakmice postigao čak pet golova, pokazavši da instinkt golgetera nikad nije napustio momka koji je svojevremeno bio jedan od najtraženijih špiceva Starog kontinenta.

Sve je počelo sjajnom partijom u prvenstvu protiv Panatinaikosa (3:2), kad je Jović het-trikom praktično sam rešio pitanje pobednika i doneo AEK izuzetno važne bodove u borbi za vrh tabele. Bio je neumoljiv u šesnaestercu, pravovremen u kretanju i hladnokrvan u završnici, baš onakav kakvog ga pamte iz dana kad je u dresu Ajntrahta tresao mreže u Bundesligi. Samo nekoliko dana kasnije usledila je još jedna demonstracija klase: dva nova pogotka u trijumfu AEK nad Atromitosom rezultatom 4:1, čime je potvrdio da prethodna partija nije bila slučajnost, već nagoveštaj povratka u pravu formu.

Posle njegova dva gola protiv Atromitosa navijači AEK-a pali su u trans, a stadion je "izgoreo" zbog Srbina. Pogledajte kako je sve izgledalo:

Luka Jović dao dva gola za AEK Izvor: Privatna arhiva

Ovih pet golova imaju višestruki značaj. Za AEK to znači da je konačno dobio napadača koji može da pravi razliku u kontinuitetu. Za samog Jovića ovo je možda i najvažniji period u poslednjih nekoliko godina, obeleženih čestim selidbama, povredama i potragom za stabilnošću. Grčka mu, čini se, prija. I kao liga i kao sredina u kojoj ponovo ima poverenje trenera i jasnu ulogu u timu.

Navijači AEK već su ga prigrlili, a mediji ga stavljaju u prvi plan kao glavnog aduta ekipe u ovom delu sezone. Ne treba zaboraviti ni reprezentativni kontekst - ovakve partije ne mogu proći nezapaženo ni kod selektora Srbije Veljka Paunovića, koji može da računa na napadača sposobnog da jednim potezom reši meč.

Ako nastavi u ovom ritmu, Luka Jović bi vrlo lako mogao da ispiše novu uspešnu stranicu svoje karijere. Pet golova u dve utakmice nisu samo statistika, oni su jasna poruka da je srpski golgeter ponovo gladan golova i dokazivanja.

1/4 Vidi galeriju Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

U atinski klub Jović je kao slobodan igrač stigao ovog leta, nakon odlaska iz Milana, i očigledno je da je pronašao pravu sredinu da ponovo pokaže ono što može.

