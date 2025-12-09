Slušaj vest

Petrović je pogotkom rešio meč na stadionu Rajko Mitić. Vojvodina je njegovim golom u 54. minutu stigla do pobede nad crveno-belima na stadionu Rajko Mitić.

Utakmica odigrana u okviru 18. kola Super lige Srbije je završena rezultatom 1:0.

Njegoš Petrović nije želeo da slavi gol protiv kluba u kojem je igrao od 2019. do 2022. godine, a nekoliko dana nakon meča u Beogradu je osetio potrebu da se oglasi.

- Nemam naviku da se izjašnjavam na ovaj način, ali ovaj put sam osetio, zbog meni poznatih razloga, da bih ipak trebalo. Pre svega želim da kažem ono što sam milion puta rekao, da ću uvek poštovati i da se nikada neću radovati kad dam gol nekom klubu u kom sam bio, koji je nekada hranio moju porodicu i mene, jer naravno, tako sam vaspitan, počev od fudbalskog kluba Rađevac.

Isto tako sam rekao da sa Vojvodinom želim da uradim velike stvari i da se na neki način upišem u istoriju kluba, i dan danas stojim iza toga i istinski želim to, uz sreću da imam jednog Slobodana Medojevića pored sebe koji je kako meni tako i celoj ekipi objasnio i dočarao šta je i koliko je velika Vojvodina, uz kojeg i dan danas učim kako se treba ponašati jedan kapiten Vojvodine, kako van terena, tako i na terenu kada on nije na istom.

Svi unutar svlačionice znamo kakvu veličinu predstavljamo i verujemo da ćemo uz vas navijače i vašu podršku moći da dođemo do tih velikih stvari i ciljeva koje smo zacrtali od početka ove sezone. Iz tog razloga se nadamo da se vidimo u subotu u što većem broju i da se uz Božiju pomoć zajedno radujemo pobedi nakon utakmice. Jedan klub na svetu volim ja - napisao je Petrović.

