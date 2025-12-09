Slušaj vest

Marko Arnautović ide u Grac! Potvrđeno je Kuriru iz kluba.


Snažni napadač Crvene zvezde Marko Arnautović biće u avionu za Austriju, koji će sutra sa fudbalerima poleteti sa beogradskog aerodroma "Nikola Tesla".

ZVEZDA-STEAUA_99.JPG
Jači od povrede - Marko Arnautović Foto: Starsport

Prokleti mišić  

Samo prisustvo Marka Arnautovića i igranje od velikog su značaja pred važnu utakmicu protiv Šturma, u četvrtak od 18.45 sati, u šestom kolu Lige Evrope.

Marko Arnautović povredio je mišić na unutrašnjoj strani butine protiv FCSB, kada su crveno-beli sa igračem manje, golom Bruna Duartea pobedili prvaka Rumunije na Marakani. Delovalo je tada da je korpulentni centarfor Austrije izgubljen do kraja polusezone, čak je i klub izdao zvanično saopštenje... Međutim, oporavak Marka Arnautovića odvijao se brže nego što treba, a i sam napadač želeo je da pomogne crveno-belima.

Marko Arnautović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

Odluka lekara  

Usledili su detaljni lekarski pregledi u ponedeljak, a onda i utorak, posle kojih je bilo jasno da će Marko Arnautović putovati za Austriju. Trener Vladan Milojević dobro zna koliko iskusni fudbaler znači za ekipu. Međutim u dogovoru sa lekarima odlučiće koliko bi bilo najbolje da igra Arnautović, jer su u Crvenoj zvezdi svesni rizika, da bi moglo doći do obnove, a onda i pogoršanja povrede.

Ono što je sada izvesno, jeste da će Marko Arnautović biti na spisku putnika za utakmicu protiv Šturma iz Graca. Hoće li početi meč u Austriji, ili će ući sa klupe, odlučiće struka, tačnije trener Vladan Milojević u konsultacijama sa lekarima.

Marko Arnautović na utakmici protiv Seltika
Marko Arnautović na utakmici protiv Seltika Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Mnogo znači za ekipu  

Crvena zvezda nije ista kad je tu Marko Arnautović. Videlo se to na prvenstvenim utakmicama koje propustio. Crveno-beli su poraženi u Ivanjici od Javora (0:1) i protiv Vojvodine na Marakani (0:1). Nije Arnautović igrao i u Nišu, kada je Radnički došao do iznenađujućeg remija protiv šampiona, bilo je 0:0. U meču protiv Radnika (1:1) Zvezda je primila gol, samo minut, nakon što je Arnautović izašao sa terena.

Važna karika u pobedama u Ligi Evrope, protiv Lila i FCSB bio je upravo Marko Arnautović. Bio je strelac iz penala protiv francuskog tima, dok je protiv Rumuna više radio za ekipu, a kao produkt toga došao je pogodak Brazilca Duartea.

Marko Arnautović postiže gol iz jedanaesterca za Crvenu zvezdu protiv Lila
ZVEZDA-STEAUA_99.JPG
ZVEZDA-STEAUA_106.JPG
ZVEZDA-STEAUA_99.JPG

Marko Arnautović nervozno čeka kraj utakmice Izvor: Kurir