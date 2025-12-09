Slušaj vest

Milošević je trenutno u Humskoj na pozajmici koja traje do kraja 2025. godine, a nakon toga bi trebalo da se vrati u Štutgart.

Međutim, dvadesetogodišnjak iz Čačka se odlično oseća u Beogradu, o čemu svedoči njegova statistika.

Jovan Milošević je u 16 utakmica u Super ligi Srbije postigao 11 golova uz tri asistencije, dok je na startu sezone, u kvalifikacijama za Ligu konferencije bio strelac četiri puta na četiri utakmice.

Prema informacijama koje je plasirao nemački "Skaj", centarfor je obavestio Štutgart da ne želi da se vrati i da insistira na tome da i u 2026. godini igra za Partizan.

"Skaj" navodi i da mladi fudbaler ima ugovor sa nemačkim timom o 2027. godine.

U ovom trenutku nije realno da se priča o otkupu ugovora od strane crno-belih, ali je istaknuto da se očekuje da uskoro počnu pregovori o novoj pozajmici.

Takođe, "Skaj" prenosi i da postoje zainteresovani klubovi sa raznih strana i da oni čekaju da vide kako će se završiti situacija sa Partizanom.

