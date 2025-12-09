Slušaj vest

Slavko Radovanović, rođeni Zemunac, bio je član Crvene zvezde u onim godinama, kada su Dragan Džajić i Vladimir Cvetković stvarali generaciju koja će pokoriti Evropu 1991. godine.

Radovanović (64) je bio dete Crvene zvezde, ponikao u omladinskoj školi, koji je prošao i period kaljenja u Sutjesci iz Nikšića, kako bi se u velikom stilu vratio na Marakanu. Crveno-beli dres nosio je u dva navrata (1980/1983) i (1985/1989).

Sa crveno belima Slavko Radovanović osvojio je tri titule prvaka Jugoslavije - 1981, 1984 i 1988. Dao je gol za Zvezdu na prvoj utakmici protiv belgijskog Klub Briža u drugom kolu Kupa UEFA 1987/88. U revanš utakmici Crvena zvezda je izgubila sa 4:0, a Radovanović je postigao autogol. Igrao je na čuvenoj prvoj utakmici četvrtfinala Kupa šampiona 1987. godine protiv Reala iz Madrida (rezultat 4:2), a onda i protiv Milana (1:1) godinu dana kasnije.

Kada je gostovao u emisiji "Mojih Top 11" novinara Nebojše Petrovića govorio je o tome koliko je bio vezan za Dragana Mancea, tragično nastradalog nekadašnjeg napadača Partizana. Sastavljajući idealan tim svoje karijere, Slavko Radovanović je insistirao da u njemu budu isključivo igrači koji su ponikli na beogradskom asfaltu.

- Ima tu nekoliko izuzetaka zbog pravila vaše emisije, kao što su Bakrač iz Sutjeske, Plank i Lovik iz Francuske ili Elzner iz Crvene zvezde. Sve ostalo su moji beogradski drugari. Golman Ljukovčan, Cica Stevović, Milan Janković, Čava Dimitrijević, Mrkela, Pižon Petrović. Naravno, u špicu je neprikosnoven Dragan Mance. Gojko Zec me nije voleo jer sam jedini napustio trening u danu kad je poginuo Mance. Alo, bre, Mance je moj drug. Nema treninga! Kakav trening! - rekao je Radovanović.

1/13 Vidi galeriju Dragan Mance Foto: Partizan, Printscreen

Prelazak Milka Đurovskog u Partizan doveo je Slavka Radovanovića u neobičnu situaciju da motri na jednog od najboljih drugova iz Crvene zvezde.

- Milko i ja smo Zvezdina deca, prošli smo zajedno sve mlađe selekcije i dogurali do prvog tima. Bio sam jedan od retkih koji je podržao njegovu odluku da potpiše za Partizan. Nije više mogao da podnese da igrači sa strane imaju bolji tretman od nas koji smo odrasli na Marakani. Čuvao sam ga u derbiju i mnogo mi je drago što nije dao gol, jer je važio za nezadrživog napadača. Dao mi je dres za sina posle utakmice, ja sam ga stavio preko ramena i uneo u svlačionicu, što su mi ljudi iz kluba zamerili. Kako može dres Partizana u Zvezdinu svlačionicu? Odgovorio sam da to nije običan dres, nego dres Milka Đurovskog - objasnio je Slavko Radovanović.

Bonus video: