Slušaj vest

Potpuno nenadano FK Partizan je dva kola pre kraja jesenjeg dela sezone lider na tabeli.

Igraju crno-beli na krilima mladosti, a prva perjanica kluba iz Humske je mladi napadač Jovan Milošević.

Jovan Milošević zna kako se postižu golove Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Porede ga s Tejgom, Leonardom...

Čačanin koji se afirmisao u Vojvodini, a onda preko Štutgarta stigao prošle zime na pozajmicu bez prava otkupa u Partizan, drugi je strelac Superlige.

Jovan Milošević (20) deli tu poziciju sa Mirkom Ivanićem, a obojica na kontu imaju 11 pogodaka. U usvim takmičenjima dao je ukupno 15. Ali, svi navijači Partizana sa zebnjom iščekuju kraj prvog dela prvenstva, jer se pitaju šta će biti sa korpulentnim napadačem. Porede ga sa Prinsom Tejgom, Leonardom, Umarom Sadikom... Oni stariji sa Draganom Manceom, Savom Miloševićem, Aleksandrom Mitrovićem...

Jovan Milošević izrazio je želju da makar do leta ostane u Partizanu. Isto želi i potpredsednik Predrag Mijatović. Ali, za sve se pita Štutgart. Nemci su spremni da dobro unovče odličnu formu mladog Srbina u crno-belom dresu. Prema nezvaničnim informacijama, "Švabe" ne žele da prodaju Jovana Miloševića ispod 3.000.000 evra, a to je previsoka cena za Partizan.

1/16 Vidi galeriju Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Andrade i 1,6 miliona evra

Međutim, čelni ljudi kluba iz Humske imaju računicu da pokušaju da se dogovore sa rukovodstvom Štutgarta. Predrag Mijatović javno je rekao da je spreman na bilo kakav dogovor sa Nemcima, samo da Jovan Milošević ostane u Beogradu. Ali... Za odlične partije i golove Jovana Miloševića se čulo. Plus debi za A reprezentaciju Srbije protiv Letonije kod novog selektora Veljka Paunovića. I samim tim, postao je interesantan brojnim evropskim klubovima.

Nije tajna da je tehnički direktor Sevilje Hoze Ignjasio Navaro boravio u Beogradu i gledao Jovana Miloševića u duelu Partizana i Javora. A, prema saznanjima Kurira, Špancima nije problem da plate tri miliona evra. To je za njih sitnica. Spremni su Nemcima iskeširaju i više novca, ukoliko procene da je Jovan Milošević igrač za njih.

A, kada je tako, onda su ljudima iz Humske svezane ruke. I nije Sevilja jedina koja je skautirala mladog Srbina. Ima tu još nekoliko ekipa čiji emisari pomno prate situaciju oko produktivnog napadača. Međutim, iz cele priče ne treba otpisati Partizan. Ova ekipa sa Miloševićem i bez njega nije ista. Znaju to čelnici kluba. Možda crno-beli imaju i neki tajni adut u rukavu. Ali, da bi ga izvukli moraće da isplate 1.600.000 evra Patriku Andradeu, jer su izgubili sudski spor sa bivšim igračem. Ako ga ne plate dobi}e zabranu za realizaciju transfera u zimskom prelaznom roku.

Preporodio se igrajući za Partizan - Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Povratak na Mercedes-benc arenu



Prema pisanju nemačkih medija Jovan Milošević ne želi da se ove zime vrati u Štutgart. Mladi napadač izrazio je želju da ostane u Partizanu. Očekuje se da razgovori sve tri strane budu uskoro održani, kada bi i trebalo da se reši pitanje statusa Miloševića. Deluje da je Partizan na najboljoj poziciji, ali ukoliko propadnu pregovore, drugi zainteresovani klubovi mogli bi da ostvare svoje interese. Jovan Milošević ima ugovor sa Štutgartom do 2027. godine.

Uprkos želji Jovana Miloševića da napusti Štutgart ove zime, njegov povratak na Mercedes-benc arenu nije isključen. Švabe imaju u napadu Denisa Undava i Ermedina Demirovića, a potreban im je još jedan napadač za rotaciju, jer imaju tri takmičenja. A, Milošević je sa svojih 190 cm u potpunosti drugačiji igrač u odnosu na pomenutu dvojicu. Trener Sebastijan Henes voli mlade igrače i ne bi trebalo bilo koga da začudi, ukoliko odluči da vrati Miloševića i da mu šansu.