KAIRAT - OLIMPIJAKOS: Liga šampiona u neobičnom terminu! Crveno-beli iz Pireja jure pobedu protiv Kazahstanaca!
Liga šampiona nastavlja se mečevima 6. kola i u utorak je na programu devet utakmica koje možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Prvi meč na programu je u neobičnom terminu, već od 16.30 snage će odmeriti Kairat i Olimpijakos, a sve promene pratite u nastavku teksta...
Stanje na tabeli
Pred mečeve šeste runde, stanje na tabeli je sledeće:
Foto: Printscreen / sofascore
Olimpijakos favorit
Crveno-beli iz Pireja su favoriti na ovom meču i kvota na njihovu pobedu iznosi 1,50. Kvota na trijumf Kairata je 6,50, a na nerešen ishod 4,10.
