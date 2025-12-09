Svi događaji
Od najnovijeg
15:21

Sastavi

Evo i sastava za meč Kairat - Olimpijakos:

Kairat - Olimpijakos.jpg
Foto: Printscreen / Flashscore

15:20

Stanje na tabeli

Pred mečeve šeste runde, stanje na tabeli je sledeće:

Liga šampiona.jpg
Foto: Printscreen / sofascore

15:15

Olimpijakos favorit

Crveno-beli iz Pireja su favoriti na ovom meču i kvota na njihovu pobedu iznosi 1,50. Kvota na trijumf Kairata je 6,50, a na nerešen ishod 4,10.

15:10

Neobičan termin

Kairat i Olimpijakos snage će odmeriti od 16.30 što je nešto na šta nismo navikli kada je Liga šampiona u pitanju.