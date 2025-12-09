Slušaj vest

FudbaleriCrvene zvezde igraju protiv Šturma u Gracu u četvrtak u okviru 6. kola Lige Evrope.

Zvezda ima imperativ pobede iz dva razloga - da odgovore na neuspeh protiv Vojvodine i načine značajan korak ka plasmanu u plej-of.

Važno će biti i samo suđenje, kao i uvek, posebno nakon što je francuski arbitar u prethodnom duelu doneo odluku da, reklo bi se, neopravdano isključi Teba Učenu.

Glavni arbitar duela na "Merkur areni" biće Damijan Silvestrzak, inače diplomirani ekonomista. Reč je o arbitru koji ne voli da je u centru pažnje i pušta da igra teče.

Damijan Silvestrzak Foto: MARCIN GOLBA / Zuma Press / Profimedia, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Konrad Swierad / Alamy / Profimedia

Pomoćne sudije Damijanu Silvestrzaku biće Pavel Sokolnicki i Adam Karasevič, dok je UEFA za četvrtog sudiju odredila Marćina Kohaneka. U VAR-sobi će takođe biti Poljaci — Pjotr Lasik i Kornel Paškjevič.

Ranije je Silverstrzak delio pravdu na meču Bode Glimta i Monaka u Ligi šampiona prethodnog meseca.

Kurir sport / Sportske.net

