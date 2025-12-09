Slušaj vest

Jedan od kapitena Barselone Ronald Arauho prolazi kroz težak period, ali situacija je mnogo komplikovanija nego što se misli.

Katalonski izvori otkrivaju da Arauho ima napade panike, da je anksiozan i da trenutno ni ne razmišlja o fudbalu, već da prevaziđe sve probleme.

Barselona mu je pružila maksimalnu podršku i poručila da uzme koliko god mu je potrebno vremena da se posveti svom oporavku. Takođe, neki izvori pišu da je Arauho možda i odigrao svoj poslednji meč za Barsu, odnosno da odlazak zbog promene sredine nije isključen. Arauho očigledno nije uspeo da izdrži ogroman pritisak u Barseloni, javnost je bila nemilosrdna posle isključenja na "Stamford Bridžu", nakon čega je Urugvajac odlučio da se potpuno povuče.

Podsetimo, spekuliše se da će Barsa istražiti opcije na tržištu u januarskom prelaznom roku, pošto ni letos nije dovela zamenu za Injiga Martineza.

Hansi Flik je glasao za Nika Šloterbeka, koga poznaje iz nemačke reprezentacije, ali za sada nema konkretnih poteza od strane kluba.

