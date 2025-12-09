Slušaj vest

Nakon rastanka sa Tomislavom Sivićem, u Nišu je otvorena trenerska trka, a čini se da bi vrlo brzo mogla da bude završena – i to pravom sportskom „bombom“.

Prema navodima grčkog “Sport 24” i informacijama Lambrosa Balafosa, Takis Lemonis već je stigao u Srbiju i nalazi se na korak od potpisivanja ugovora sa Radničkim.

Ukoliko se spekulacije potvrde, Nišlije bi na klupu dovele izuzetno iskusnog stručnjaka, iako je Lemonis van posla još od januara 2018. kada je poslednji put vodio Olimpijakos.

Tokom karijere sedeo je na klupama Omonije, Panioniosa, APOEL-a, a čak četiri puta vodio je slavni klub iz Pireja, što dovoljno govori o ugledu koji uživa u grčkom fudbalu.

Ako preuzme Radnički, čeka ga nimalo lak zadatak, da stabilizuje tim i izbori opstanak u ligi. Nišlije se trenutno nalaze na 14. mestu sa 16 bodova iz 18 utakmica, pa novi trener neće imati mnogo vremena za prilagođavanje.