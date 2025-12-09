Vankuver sledeća destinacija Tomasa Milera.
MAJSTOR JE TO! Tomas Miler još ne namerava da ode u penziju!
Vankuver, aktuelni vicešampion MLS-a, zvanično je objavio da će i sledeće sezone u tom klubu igrati 36-godišnji Tomas Miler.
Nekoliko dana nakon što je Vankuver poražen u finalu MLS lige od Inter Majamija kanadski je klub objavio da je Miler produžio ugovor na još jednu sezonu.
Tomas Miler Foto: EPA-EFE/RONALD WITTEK, Gladys Chai von der Laage / imago sportfotodienst / Profimedia, CHRISTIAN CHARISIUS / AFP / Profimedia
Nemački vezista je ove godine došao u Vankuver iz Bajerna, jedinog kluba u kojem je ranije igrao tokom karijere.
Za Vankuver je odigrao sedam utakmica u MLS ligi te je postigao sedam golova.
Profesionalnu karijeru Miler je počeo u drugoj ekipi Bajerna 2007, a u prvoj je ekipi od 2008. godine. Za Bavarce je odigrao više od 500 utakmica u Bundesligi, a postigao je 150 golova.
