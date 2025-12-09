Slušaj vest

Vankuver, aktuelni vicešampion MLS-a, zvanično je objavio da će i sledeće sezone u tom klubu igrati 36-godišnji Tomas Miler.

Nekoliko dana nakon što je Vankuver poražen u finalu MLS lige od Inter Majamija kanadski je klub objavio da je Miler produžio ugovor na još jednu sezonu.

Nemački vezista je ove godine došao u Vankuver iz Bajerna, jedinog kluba u kojem je ranije igrao tokom karijere.

Za Vankuver je odigrao sedam utakmica u MLS ligi te je postigao sedam golova.

Profesionalnu karijeru Miler je počeo u drugoj ekipi Bajerna 2007, a u prvoj je ekipi od 2008. godine. Za Bavarce je odigrao više od 500 utakmica u Bundesligi, a postigao je 150 golova.

