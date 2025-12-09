Slušaj vest

Enke je imao sjajnu karijeru. Prvi profesionalni ugovor potpisao je sa Jenom, kasnije se preselio u redove Borusije Mehengladbah, a kasnije je nastupao za Benfiku, Barselonu, Fenerbahče, Tenerife i Hanovera u kom je pružao najbolje partije u karijeri.

Enke je imao i zapaženu reprezentativnu karijeru. Debitovao je u prijateljskom meču protiv Danske 2007. godine, a godinu dana kasnije predstavljao je svoju zemlju na Evropskom prvenstu u Austriji. Svoj poslednji nastup zabeležio je 12. avgusta 2009. godine protiv Azerbejdžana, kada je sačuvao svoj gol. Bio viđen u timu za Mundijal 2010. godine, ali u 10. novembra 2009. godine fudbalski svet šokirala je vest da je slavni golman izvršio samoubistvo.

Robert je imao ozbiljnih problema sa depresijom. Lečio se šet godina od ove bolesti, ali nažalost, nije uspeo da je pobedi.

Smrt ćerke

Enke je 2004. godine sa suprubom Terezom Ejem dobio ćerkicu Laru, koja je rođena sa ozbiljnom srčanom manom. Devojčica je od prvog dana morala da koristi lekove, a imala je i dve teške operacije.

Preminula je 2006. usled komplikacija i Enkea je to u potpunosti razorilo.

"Toliko smo toga prošli zajedno. Vreme nakon Istanbula i Barselone je bilo jako teško. Nakon toga smo mislili da možemo u svemu uspeti. A onda je došla smrt Lare. To nas je uništilo. Mislili smo da ćemo uspeti da se izborimo, da je ljubav dovoljna. Ali nismo uspeli", otkrila je jednom prilikom Tereza.

U maju 2009. Tereza i on usvojili su ćerku Leilu i činilo se da je par prebrodio problema, a Enkeu je sjajno išlo i na terenu. Blistao je na golu Hanovera, bio kandidat za prvog golmana Nemačke, a onda je usledio šok.

Samo dva dana nakon utakmice protiv Hamburga, Enke je izvršio samoubistvo.

U utorak 10. novembra 2009. godine odradio je jutarnji trening i dva sata kasnije bacio se pod voz koji je išao iz Bremena za Hanover, u mestu koje je samo dva kilomentra udaljeno od groba njegove ćerkice.

Policija je pronašla i oproštajno pismo, ali detalji nikada nisu objavljeni.

Njegova udovica Tereza otkrila je da je Enke bio u velikoj depresiji šest godina zbog smrti ćerke i da je povremeno išao kod psihijatra. Sahranjen je u Njštatu, pored groba svoje ćerkice.

U njegovu čast osnovana je fondacija čiji cilj je briga o mentalnom zdravlju fudbalera, a Hanover je jednu ulicu u blizini stadiona nazvao po svom proslavljenom golmanu.