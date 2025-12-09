Slušaj vest

Iz kluba je saopšteno da je Mbape radio u zatvorenom prostoru, dok je ostatak tima trenirao na terenu pod komandom trenera Ćabija Alonsa. Francuski napadač, koji je ove sezone postigao 25 golova za Real, prema navodima španskih medija vuče problem s levom nogom. On je trenutno najbolji strelac i La Lige i Lige šampiona.

Real Madrid je u lošoj formi, sa samo dve pobede u prethodnih sedam utakmica u svim takmičenjima. Tim je u nedelju izgubio kod kuće od Selte 0:2, što je prvi domaći poraz u sezoni. U Ligi šampiona, Real je u prošlom kolu pobedio Olimpijakos 4:3, nakon poraza od Liverpula 0:1.

"Izvukli smo pouke iz utakmice protiv Selte i sada razmišljamo samo o Sitiju. Igramo na Bernabeuu, atmosfera će biti posebna i drugačija, jer se stvara energija koja nas nosi. To je sada naš fokus", izjavio je trener Alonso.

Kilijan Mbape i Simon Marčinjak

Real trenutno zauzima peto mesto nakon pet odigranih mečeva u ligaškoj fazi Lige šampiona, dva boda ispred Sitija, koji je deveti.

Alonso je odbacio navode španskih medija o tome da je izgubio kontrolu nad svlačionicom i da su pojedini igrači nezadovoljni njegovim radom.

"Tim smo i stojimo zajedno. Kada ste trener Real Madrida, morate biti spremni da ovakve situacije prihvatite mirno i odgovorno. Radujem se onome što dolazi, a to počinje već sutra", rekao je trener Reala.

Vezista Aurelijen Čuameni takođe je istakao da odgovornost nije na treneru.

"Ako želimo da pobeđujemo, svi moramo da guramo u istom smeru. Mi smo ti koji smo na terenu i moramo da radimo bolje. Protiv Selte smo imali plan, ali ako izgubiš 0:2, problem je na terenu — u intenzitetu ili tehničkim greškama. To nije trenerova krivica", rekao je Čuameni.

Real i dalje ima probleme s povredama u odbrani, pa tako na meču protiv Sitija neće biti Edera Militaa, koji se povredio protiv Selte. Eduardo Kamavinga takođe je trenirao odvojeno u utorak.