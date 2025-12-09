Marokanac menja Jovana Miloševića, napadača Partizana?
SPREMNA ZAMENA ZA JOVANA MILOŠEVIĆA! Brutalni golgeter alternativa napadaču Partizana, čeka se potpis!
Prema pisanju "Kurira", Jovan Milošević, napadač Partizana, nema nameru da se vraća u Štutgart ove zime.
Nemački klub je prošle sezone pozajmio MiloševićaPartizanu, a mladi srpski napadač je zablistao u dresu "parnog valjka".
Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
U Humskoj će uraditi sve da zadrže Miloševića, dok će Nemci izvesno otkupiti Marokanca Bilala El Hanusa, piše "Skaj".
“Sky” javlja da će svakako Štutgart sačekati leto, ali dodaju da postoji otkupna klauzula po kojoj reprezentativac Maroka može da promeni sredinu za stalno.
