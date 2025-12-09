Slušaj vest

Reprezentativac Srbije je u prvom poluvremenu utakmice protiv Kaljarija doživeo povredu visokog stepena dugog mišića primicača, zbog čega je podvrgnut operaciji u Londonu.

Srpski napadač je na Instagramu podelio fotografije na kojima stoji na štakama, sa kapom na glavi i u dugačkom kaputu.

Slike su potresle fanove koji su se u komentarima utrkivali ko će pre da mu pošalje poruku podrške, dok mnogi priznaju da ih je prizor na štakama potpuno šokirao.

Oporavak je tek počeo, a Vlahovićevi fanovi sada sa zebnjom prate svaki novi signal o njegovom stanju.