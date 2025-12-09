Slušaj vest

FIFA usvojila je pravila, gde će se u toku Mundijala fudbaleri u svakom poluvremenu imati kratku pauzu.

To znači da će svako poluvreme u jednom trenutku imati malu pauzu u trajanju od tri minuta.

Hajdi Klum i Kevin Hart na žrebu za Svetsko prvenstvo 2026

Svetska fudbalska organizacija odlučila se na takav korak i time su izašli u susret igračima, koji će tako imati priliku da se osveže i da lakše podnesu visoke temperature, koji će u tom periodu godine biti u SAD.

Tako će fudbalske utakmice malo zaličiti i na košarkaške, gde ćemo sada imazi kao četiri četvrtine i naravno poluvreme, posle tzv. drugog perioda.

Sada će selektori imati prilike da na lakši način sugerišu svojim igračima i da eventualno promene taktiku u toku utakmice.

