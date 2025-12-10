Monako je savladao Galatasaraj sa 1:0, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča
LIGA ŠAMPIONA
Minimalac Monaka: Pogledajte kako je Galatasaraj poražen u Kneževini (VIDEO)
Slušaj vest
U utorak 9. decembra odigrano je devet mečeva Lige šampiona i postignuto je ukupno 26 golova.
Liga šampiona, utorak, 9. decembar Foto: STANISLAV FILIPPOV / AFP / Profimedia, Hesham Elsherif / AFP / Profimedia, Isabella BONOTTO / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Monako je u Kneževini savladao Galatasaraj sa 1:0, a ovo su najzamimljiviji detalji sa ovog meča.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši