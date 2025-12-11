Slušaj vest

Legendarni fudbaler je došao na ideju da se oproba u drugom sportu, ali ne kao igrač.

Padel važi za jedan od najbrže rastućih sportova širom planete, a Ibrahimović je imao ideju da "padel svet" u Švedskoj podigne na viši nivo.

Zlatan Ibrahimović je uložio višemilionski iznos u razvoj ovog sporta u svojoj zemlji. Otvorio je centre u nekoliko gradova u Švedskoj preko svoje mreže "Padel Zenter".

Zlatan Ibrahimović igra padel Foto: Anna Tärnhuvud/Aftonbladet / AFP / Profimedia

Procena je bila da će popularnost ovog sporta rasti nepromenjenom brzinom, ali doskorašnji fudbaler je na najteži mogući način saznao da je ta procena pogrešna.

Potražnja za terminima za igranje padela znatno je opala u Švedskoj koja sada ima previše terena.

U trenutku kada je padel stigao u ovu zemlju, predstavljen je kao "zlatni sport". Ibrahimović je jedna od javnih ličnosti koja je učestvovala u promociji padela, ali sada se nalazi u problemu.

Zlatan Ibrahimović Foto: Www.crvenazvezdafk.com, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst /Profimedia, SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Prema navodima iz Švedske, najveći problem je činjenica da su cene termina ostale visoke i onda kada je interesovanje počelo da opada, a to je samo ubrzalo pad.

U pokušaju da spasi situaciju koliko god je moguće, Zlatan je otvorio padel centar u Milanu.

Ne propustiteFudbalŽESTOKE PSOVKE I BRUTALNE OPTUŽBE NA RAČUN MESIJA! OVO JE GNUSNO! Zlatan Ibrahimović oteran iz Barselone zbog Argentinca: Hrvat otkrio Leove NAJMRAČNIJE TAJNE!
Lionel Mesi i Zlatan Ibrahimović
FudbalZBOG OVOG SNIMKA ZLATANA IBRAHIMOVIĆA ŽENE SU POTPUNO ODLEPILE! Legendarni fudbaler se skinuo i seo pored vatre, a svima je jedan detalj zapao za oko! (VIDEO)
profimedia-0943772968.jpg
FudbalTUŽNA OKTOBARSKA NOĆ KOJU IBRAHIMOVIĆ NE MOŽE DA ZABORAVI! Zlatanu priredili pakao samo zato što je sa Balkana
FudbalGODINE MU NE MOGU NIŠTA: Lionel Mesi srušio rekord Zlatana Ibrahimovića
profimedia-1012690397.jpg

Bonus video:

Svađa Marka Arnautovića i Zlatana Ibrahimovića Izvor: Viaplay