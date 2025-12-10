Slušaj vest

Rafael Markes preuzeće dužnost selektora reprezentacije Meksika po završetku Svetskog prvenstva 2026. godine, potvrdio je izvršni predsednik Fudbalskog saveza Meksika (FMF) Ivar Sisnijega, preneo je "Mundo deportivo".

Markes je trenutno pomoćnik selektora Meksika, Havijera Agirea, koji je ranije najavio da će se povući sa ove funkcije po završetku Mundijala 2026.

"Markes po završetku SP 2026. završava svoju ulogu pomoćnika selektora, a potom će biti imenovan za selektora Meksika. Već smo imali razgovore sa njim i to je plan za naredni period", rekao je Sisnijega novinarima u Meksiko Sitiju.

Markes će biti selektor fudbalske reprezentacije Meksika najmanje do SP 2030. godine.

"U Markesovom ugovoru stoji da će posle SP 2026. postati selektor nacionalnog tima", dodao je predsednik FMF-a.

Agire je u julu prošle godine postavljen za selektora Meksika, dok je za njegovog pomoćnika imenovan Markes, koji je pre toga trenirao Barselonu Atletik.

SP 2026. će biti održano u SAD, Meksiku i Kanadi od 11. juna do 19. jula.

Markes (46) je u karijeri igrao za Atlas, Monako, Barselonu, Njujork Red Buls, Leon i Veronu. On je najbolje rezultate ostvario sa Barselonom sa kojom je osvojio 13 trofeja.

Markes je za reprezentaciju Meksika od 1997. do 2018. godine odigrao 147 utakmica i postigao je 17 golova.

Tanjug