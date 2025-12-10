Slušaj vest

Program Lige šampiona počeo je sa dve utakmice od 18.45 časova, a neverovtatna situacija dogodila pre meča Viljareal - Kopenhagen.

Liga šampiona, šesto kolo Foto: LLUIS GENE / AFP / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia, kolbert-press/Christian Kolbert / imago sportfotodienst / Profimedia

Igrači oba tima stajali su na centru terena, spremni da slušaju čuvenu himnu elitnog takmičenja. Međutim, umesto melodije Lige šampiona, stadionom je odjeknula himna Lige Evrope.

Neočekivana greška odmah je izazvala burnu reakciju navijača Viljareala, koji su propust dočekali glasnim zvižducima. Nisu krili nezadovoljstvo, jer je njihov klub deo Lige šampiona, pa je pogrešna himna delovala kao ozbiljan organizacioni propust

Zbunjeni su bili i sami fudbaleri, koji na terenu nisu mogli da shvate šta se tačno dogodilo i zašto je došlo do ovakve pometnje. Incident je ubrzo ispravljen, ali je ostavio neugodan utisak na početku važnog evropskog duela.

