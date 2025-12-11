Slušaj vest

Prednost Romi doneo je defanzivac Seltika Lijam Skejls autogolom u šestom minutu, a vođstvo je uvećao Evan Ferguson pogotkom u 36. minutu.

Konačan rezultat je u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena postavio Ferguson, svojim drugim pogotkom na utakmici.

Seltik je u petom minutu nadoknade prvog poluvremena imao šansu da do pogotka dođe iz penala, ali je Arne Engels udarcem sa "bele tačke" pogodio stativu.

Srpski golman Mile Svilar odigrao je celu utakmicu za Romu.

Roma zauzima 10. mesto na tabeli sa 12 bodova, dok se Seltik nalazi na 24. poziciji sa sedam bodova.

Roma će u narednom kolu u Rimu dočekati Štutgart, dok će Seltik igrati na gostujućem terenu protiv Bolonje.

Salcburg je na gostujućem terenu izgubio od Frajburga 1:0.

Pobedonosan gol za Frajburg postigao je Filip Linhart u 50. minutu.

Salcburg je od 37. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tad srpski napadač Petar Ratkov dobio direktan crveni karton zbog udaranja Maksimilijana Egeštajna laktom u lice.

Drugi srpski fudbaler u ekipi Salcburga Aleksa Terzić odigrao je celu utakmicu za austrijski tim.

Frajburg je peti na tabeli sa 14 bodova, dok Salcburg zauzima 31. mesto sa tri boda.

Frajburg će u narednom kolu dočekati Makabi iz Tel Aviva, dok će Salcburg biti domaćin protiv Bazela.

Panatinaikos je na svom terenu u Atini odigrao nerešeno protiv Viktorije iz Plzenja 0:0.

Viktorija je od 32. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad drugi žuti karton dobio Vaclav Jemelka.

Srpski vezista Filip Đuričić odigrao je celu utakmicu za Panatinaikos, dok je njegov sunarodnik i klupski saigrač Miloš Pantović iz igre izašao u 75. minutu.

Treći Srbin u ekipi Panatinaikosa Filip Mladenović utakmicu je završio kao neiskorišćena zamena, dok je srpski defanzivac u ekipi Viktorije iz Plzenja Svetozar Marković u igru ušao u 41. minutu.

Oba kluba imaju po 10 bodova, Panatinaikos zauzima 15. mesto na tabeli, dok se Viktorija nalazi na 14. poziciji.

Panatinaikos će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Budimpešti protiv Ferencvaroši, dok će Viktorija u Plzenju dočekati Porto.

Aston Vila je na gostujućem terenu pobedila Bazel 2:1.

Prednost Aston Vili doneo je Evan Gesan golom u 12. minutu, a izjednačenje Bazelu Flavijus Daniluk pogotkom u 34. minutu.

Pobedonosan gol za Aston Vilu postigao je Juri Tilemans u 53. minutu.

Srpski vezista u ekipi Bazela Andrej Bačanin utakmicu je započeo kao starter, da bi iz igre izašao u 74. minutu.

Aston Vila je treća na tabeli sa 15 bodova, isto koliko ima i prvoplasirani Olimpik iz Liona, dok Bazel zauzima 26. mesto sa šest bodova.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Aston Vila u Istanbulu protiv Fenerbahčea, a Bazel protiv Salcburga.

Olimpik iz Liona je kao domaćin pobedio Go Ahed Iglse 2:1, dok je Bolonja na gostujućem terenu u Vigu savladala Seltu 2:1.

Srpski defanzivac Mihailo Ristić odigrao je celu utakmicu za Seltu u tom duelu.

Fenerbahče je na gostujućem terenu u Bergenu pobedio Bran 4:0, FCSB je kao domaćin u Bukureštu savladao Fejenord 4:3, dok je Porto na svom terenu bio bolji od Malmea 2:1.

(Beta)