Slušaj vest

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je danas da je u prvih 24 sata od početka treće faze prodaje karata za Svetsko prvenstvo 2026. godine, koje će se održati u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, primila čak pet miliona zahteva za ulaznice.

1/4 Vidi galeriju FIFA Foto: Profimedia, AP, Reuters

FIFA je prvi put pustila u prodaju ulaznice za specifične mečeve nakon žreba koji je održan prošle nedelje.

Inače, cene karata su izazvale negodovanje navijačkih grupa širom sveta.

Prema podacima koje je objavila Nemačka fudbalska federacija (DFB), cene karata za utakmice grupne faze kreću se od 180 do 700 dolara. Poređenja radi, u Kataru 2022. godine, cene su se kretale između 70 i 1.600 dolara.

Najniža cena za finale je 4.185 dolara, dok je najviša 8.680 dolara.

Engleska fudbalska federacija je podelila informacije o cenama sa Engleskim klupskim udruženjem navijača (ESTC), prema kojima bi navijači koji kupe karte za sve utakmice do finala morali da izdvoje više od 7.000 dolara.

Organizacija "Football Supporters Europe" (FSE) osudila je trenutne cene kao "iznuđivačke" i pozvala FIFA da odmah zaustavi prodaju karata preko nacionalnih federacija "dok se ne pronađe rešenje koje poštuje tradiciju, univerzalnost i kulturni značaj Svetskog prvenstva".

FIFA je implementirala dinamičko određivanje cena karata na Svetskom prvenstvu 2026. godine, što je prvi put da se takva praksa koristi na ovom takmičenju.

Cena karata će se prilagođavati u zavisnosti od potražnje, nakon što je ovakva politika primenjena tokom ovogodišnjeg Kupa šampiona.

Treća faza prodaje karata počela je u četvrtak i trajaće do 13. januara 2026. godine, a uspešni kandidati biće obavešteni o dobijanju karata u februaru 2026. godine.

FIFA je istakla da su tri zemlje domaćini prvenstva bile najzastupljenije u zahtevu za kartama, a veliku potražnju imale su i druge zemlje iz Amerike.

Među prvih deset zemalja sa najviše zahteva za karte su Kolumbija, Engleska, Ekvador, Brazil, Argentina, Škotska, Nemačka, Australija, Francuska i Panama.

Među najtraženijim utakmicama grupne faze nalazi se susret Kolumbije i Portugala, sa Kristijanom Ronaldom, koji će se igrati u Majamiju 27. juna.

Ostali popularni mečevi su Brazil protiv Maroka u Nju Džersiju, Meksiko i Južna Koreja u Gvadalahari, Ekvador i Nemačka u Nju Džersiju i Škotska protiv Brazila u Majamiju.