Šef stručnog štaba Radničkog 1923, Bojan Puzigaća, posle meča protiv Javora je istakao da njegova ekipa može da žali za propuštenom pobedom u meču 19. kola Mozzart bet Super lige Srbije:

- Mi smo bili ekipa koja je kontrolisala utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu, kada smo stvarali šanse i postigli pogodak. Ono čega smo se najviše pribojavali bile su standardne situacije Javora. Imaju dobre izvođače i igrače u skoku i, nažalost, nismo uspeli da iskontrolišemo korner iz kojeg smo primili gol - rekao je Puzigaća i dodao:

- Mislim da smo i u drugom poluvremenu bili dominantni, imali smo još nekoliko dobrih prilika, ali nismo uspeli da postignemo drugi pogodak. U završnici smo promenili formaciju, uveli još jednog napadača i pokušali da dođemo do pobede, ali nismo imali sreće. Pristup je bio dobar i nemam šta da zamerim momcima, ali ostaje žal što nismo osvojili sva tri boda. Čestitam ekipi Javora na zasluženom bodu.

Radnički narednu utakmicu igra u sredu, 17. decembra od 16.30 časova, kada će na „Čika Dači“ dočekati Čukarički u odloženom meču 15. kola.