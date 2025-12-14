KRAGUJEVČANI OSTALI BEZ "VIĐENE" POBEDE! Bojan Puzigaća: Nedostajalo je malo sreće da dođemo do tri boda
Šef stručnog štaba Radničkog 1923, Bojan Puzigaća, posle meča protiv Javora je istakao da njegova ekipa može da žali za propuštenom pobedom u meču 19. kola Mozzart bet Super lige Srbije:
- Mi smo bili ekipa koja je kontrolisala utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu, kada smo stvarali šanse i postigli pogodak. Ono čega smo se najviše pribojavali bile su standardne situacije Javora. Imaju dobre izvođače i igrače u skoku i, nažalost, nismo uspeli da iskontrolišemo korner iz kojeg smo primili gol - rekao je Puzigaća i dodao:
- Mislim da smo i u drugom poluvremenu bili dominantni, imali smo još nekoliko dobrih prilika, ali nismo uspeli da postignemo drugi pogodak. U završnici smo promenili formaciju, uveli još jednog napadača i pokušali da dođemo do pobede, ali nismo imali sreće. Pristup je bio dobar i nemam šta da zamerim momcima, ali ostaje žal što nismo osvojili sva tri boda. Čestitam ekipi Javora na zasluženom bodu.
Radnički narednu utakmicu igra u sredu, 17. decembra od 16.30 časova, kada će na „Čika Dači“ dočekati Čukarički u odloženom meču 15. kola.