NAPOLI PAO U UDINAMA: Vanja 3 puta vadio loptu iz mreže, ali je priznat samo Evrogol
Fudbaleri Udinezea pobedili su danas na svom terenu u Udinama Napoli 1:0, u 15. kolu italijanske Serije A.
Strelac pobedonosnog gola bio je Jurgen Ekelenkamp u 73. minutu. Ekelenkamp je sa 18 metara šutirao između četvorice igrača Napolija i savladao Vanju Milinković-Savića.
Domaćinu su poništena dva gola, Dejvisu u 52. minutu, kao i Zaniolu u 69. minutu.
Udineze je na 10. mestu sa 21 bodom, a Napoli je drugi sa 31 bodom, jednim manje od prvoplasiranog Milana.
U narednom kolu, Udineze će gostovati Fjorentini, dok će Napoli gostovati Kremonezeu.
Fudbaleri Verone su na gostujućem terenu pobedili Fjorentinu 2:1.
Oba gola za Veronu postigao je Gift Orban u 42. i trećem minutu sudijske nadoknade vremena.
Fjorentina je do pogotka stigla autogolom Unaia Nunjesa u 69. minutu.
Verona je na 18. mestu sa 12 bodova, a Fjorentina je na poslednjoj, 20. poziciji sa dva boda manje.
Verona će u narednom kolu gostovati Milanu.