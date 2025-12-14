Slušaj vest

Fudbaleri Udinezea pobedili su danas na svom terenu u Udinama Napoli 1:0, u 15. kolu italijanske Serije A.

Strelac pobedonosnog gola bio je Jurgen Ekelenkamp u 73. minutu. Ekelenkamp je sa 18 metara šutirao između četvorice igrača Napolija i savladao Vanju Milinković-Savića.

Domaćinu su poništena dva gola, Dejvisu u 52. minutu, kao i Zaniolu u 69. minutu.

Udineze je na 10. mestu sa 21 bodom, a Napoli je drugi sa 31 bodom, jednim manje od prvoplasiranog Milana.

U narednom kolu, Udineze će gostovati Fjorentini, dok će Napoli gostovati Kremonezeu.

Fudbaleri Verone su na gostujućem terenu pobedili Fjorentinu 2:1.

Oba gola za Veronu postigao je Gift Orban u 42. i trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

Fjorentina je do pogotka stigla autogolom Unaia Nunjesa u 69. minutu.

Verona je na 18. mestu sa 12 bodova, a Fjorentina je na poslednjoj, 20. poziciji sa dva boda manje.

Verona će u narednom kolu gostovati Milanu.