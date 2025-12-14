Slušaj vest

Fudbaleri Sent Mirena osvojili su večeras Liga kup Škotske, pošto su u finalu u Glazgovu pobedili branioca trofeja Seltik 3:1.

Sent Miren je na Hempdenu poveo u drugom minutu kada je strelac bio Markus Frejzer, a izjednačio je Reo Hatate u 23. minutu.

Pobedu Sent Mirenu doneo je dvostruki strelac Džona Ajunga, koji je postigao golove u 64. i 76. minutu.

To je tek peti trofej od osnivanja Sent Mirena 1877. godine, a klub sada ima tri Kupa i dva Liga kupa.

Trener Sent Mirena Stiven Robinson rekao je da je oduševljen zbog svojih igrača.

"Mislim da smo počeli sjajno, ali smo se previše povukli posle gola. Ponekad uradite sve kako treba, a danas smo mi to uradili. Kada radite u Škotskoj, ljudi ne shvataju razliku između klubova. Osvojiti neki trofej, pobediti tim kalibra Seltika, to je tim vrhunskih igrača, a moja ekipa se tome suprotstavila", rekao je Robinson.