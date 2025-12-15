Slušaj vest

Veliki broj poznatih ličnosti iz javnog života Srbije ispratio je na večni počinak Jovana Terzića, oca Zvezdana Terzića, generalnog direktora FK Crvena zvezda.

Govor na odru Jovana Terzića održali su sin Zvezdan Terzić i lekar Milovan Bojić.

Poslednji pozdrav ocu - Zvezdan Terzić sa porodicom Foto: Petar Aleksić

Poznati na sahrani

Jovan Terzić preminuo je u subotu u 85. godini života na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Sahrana je održana na Novom groblju u Beogradu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić došao je na sahranu sa suprugom Tamarom, ocem Anđelkom i sinom Danilom. Dao je saučešće među prvima, kao i najbliži saradnici Zvezdana Terzića Svetozar Mijailović, Mitar Mrkela i Marko Marin, kao i trener Vladan Milojević sa članovima stručnog štaba, te šef struke omladinaca Nenad Milijaš.

Aleksandar Vučić na sahrani oca Zvezdana Terzića Foto: Kurir/Rajko Nedić

Među prisutnima koji su bili na sahrani viđeni su Željko i Jovana Joksimović, režiser Jug Radivojević, političari Aleksandar Antić i Branko Ružić... Iz sveta sporta prisutni su bili predsednik FSS Dragan Džajić sa suprugom Brankom, generalni sekretar FSS Branko Radujko, selektor Veljko Paunović, Zoran Laković ispred UEFA, potpredsednica FSS Sandra Sremčević, prvi čovek FS Beograda Nikola Lazetić...

1/13 Vidi galeriju Sahrana oca Zvezdana Terzića Foto: Petar Aleksić

Emotivan govor

Tu su bili i legende Crvene zvezde Vladimir Petrović Pižon, Dušan Savić, Boško Đurovski, Dragiša Binić, Jovan Aćimović, Ratomir Dujković, Zoran Filipović, Nedeljko Milosavljević, Stanislav Karasi, Zdravko Borovnica... Viđeni su i Stefan Babović, Aleksandar Stanojević, Rade Bogdanović.

Saučešče porodici Terzić izjavili su i Miodrag Grof Božović, Dejan Stanković, Duško Tošić... Trener Dragomir Okuka. Menadžer Radojica Božović. Iz sveta rukometa Predrag Peruničić.

Zvezdan Terzić održao je emotivan govor svom ocu. Na kraju je zaplakao.

- Jovan Terzić rođen je na Jovandan 1941, u mestu Negorci, pored Đevđelije u Makedoniji, u porodici hercegovačkih iseljenika. Kao dete od dve godine ostao je bez oca i kao ratno siroče sa majkom i sestrom se doselio u Lovćenac u Vojvodini. Završio je osnovnu školu, a u Apatinu u internatu srednju mašinsku školu. Potom je upisao fakultet agronomije u Ljubljani, a posle dve godine završio u Novom Sadu. Ceo svoj radni vek proveo je u Bačkoj Topoli, bio je dugogodišnji sportski radnik u klubu AIK, današnji TSC - naveo je Zvezdan Terzić i nastavio:

1/16 Vidi galeriju sahrana oca Zvezdana Terzića Foto: Petar Aleksić

Sećanje na detinjstvo u bolnici

- Stalno sam se pitao kako je bilo jednom dečaku koji nije mogao da izgovori reč "tata". To je valjda doprinelo da nama daš mnogo toga i budeš najbolji tata na svetu. Bio si ponosan član Saveza komunista, ali sam ti zahvalan što si sinove i ćerku ugradio hrišćanski sistem vrednosti, iako nikada nisi išao u crkvu.

- Kada si pao u bolnicu, mnogo smo vremena proveli zajedno. Setio sam se mnogo događaja iz svog detinjstva. Tu sam ti priznao mnoge stvari. Da si bio moj uzor i da sam mnogo od tebe naučio. Bilo ti je drago... Sećam se tvog osmeha. Prijalo ti je. Sećam se kad si mi rekao da je čovek kao pas. Kad se uplašić od psa i on to vidi, a ti počneš da bežiš... Ako nastaviš uješće te. Ali, ako se okreneš i staneš, pas će pobeći. Takvi su isti i ljudi. Zapamtio sam tu lekciju.

Govor ocu - Zvezdan Terzić Foto: Petar Aleksić

Složna i bogata porodica

- Mnogo sam i drugih stvari naučio od tebe, posebno ono o devojkama. Imao sam 14 godina, kad si mi rekao da svaka devojka hoće da ima momka i da je to prirodno. Samo treba da je pitaš. Ako je ne pitaš, otići će sa nekim drugim, a možda je baš htela sa tobom. Učio si me da je život surov i da se moramo boriti. Rekao si mi da izbegavam tuču, ali ako već do tuče dođe, pobeđuje onaj ko udari prvi. Tako je i u životu. Mnogo toga si mi pričao dok sam bio dete, a sve sam ti to ponovio dok sam sedeo na tvom uzglavlju u bolnici.

- Ostavljaš iza sebe jednu složnu i bogatu porodicu, sa osam unučadi i sedmoro praunučadi. Za sada... Obećali su ti da će biti još. I za kraj, tata, nemoj da brineš za mamu, čuvaćemo tvoju Vesu. Izvini tata, ako sam nekad zbog poslovnih obaveza proveo manje vremena s tobom, od onoliko koliko je trebalo. Izvini...