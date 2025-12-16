Slušaj vest

FK Crvena zvezda sa ponosom najavljuje izdavanje prve monografije u godini obeležavanja jubilarnih osam decenija kluba, a pretprodaja je počela i trajaće sve do 28. novembra.

Monografija Crvene zvezde predstavlja izuzetno značajan poduhvat, u okviru kojeg će biti zabeležena bogata i sveobuhvatna istorija najtrofejnijeg srpskog kluba.

Monografija FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ova monografija obuhvatiće ključne trenutke iz prošlosti, podsetiti na velika dostignuća, ali i prikazati svakodnevni život kluba kroz osam decenija postojanja. Biće to zbirka istorijskih podataka koja će detaljno prikazati rast i razvoj Crvene zvezde, od njenog osnivanja, pa do danas.

Svi zvezdaši koji do 28. novembra kupe monografiju imaće mogućnost da njihova imena budu upisana zajedno sa svim prenumerantima na poslednjim stranicama monografije. Pored brojnih zanimljivih podataka, monografija će sadržati i malo poznate fotografije, koje će svakom zvezdašu pružiti priliku da se ponovo priseti trenutaka slavlja, borbe i slave.

Zvezdina monografija neće biti samo podsećanje na prošla vremena, već će biti i izvor inspiracije za sve generacije zvezdaša koje će nastaviti da zlatnim slovima pišu nove stranice istorije našeg kluba. Cena monografije je 6.990 dinara, a u premijum kutiji sa dodatnim audio i vizuelnim sadržajem 11.490 dinara.

Navijači Crvene zvezde u Bačkoj Topoli razvili su transparent - "Budimo primer kako se bori u prvenstvu! Subota 15.30... Svi na Marakanu" kao poziv svim simpatizerima kluba da ispune stadion "Rajko Mitić". Svesne su Delije da je ekipa u krizi rezultata u Superligi, da su napravili veliki broj kikseva i da im je podrška preko potrebna protiv Mladost iz Lučana.