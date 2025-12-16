Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine Njegoš Petrović i Lazar Nikolić produžili su ugovore do leta 2028. godine, saopštio je danas novosadski klub.

Petrović je u Vojvodinustigao u januaru 2024. godine iz španske Granade, najpre na pozajmicu, a onda je šest meseci kasnije i zvanično postao član kluba iz Novog Sada. On je za Vojvodinu odigrao 81 meč uz 11 golova i sedam asistencija.

"Prelep osećaj, ovo sam želeo. Bio sam presrećan kada mi je saopšteno da ću potpisati novi ugovor. Od prvog dana naglašavam da želim da uradim velike stvari sa Vojvodinom. Bože zdravlja da ću to i ostvariti. Sećam se prvog dana kada sam ovde došao, bio je to jedan od lepših dana u mom životu i sve ovo danas me podseća na taj dan. Od tada se mnogo toga promenilo, klub je napredovao, a i mi kao ekipa napredujemo iz dana u dan", rekao je Petrović, preneo je sajt Vojvodine.

Njegoš Petrović Foto: Starsport/Srđan Stevanović

On se prisetio prošlosezonskih utakmica protiv Ajaksa u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

"Ne volim da ja budem taj koji komentariše svoje nastupe, ali sigurno da će biti još takvih momenata, i da ćemo se i mi i svi Novosađani radovati evropskim utakmicama", naveo je fudbaler Vojvodine.

Petrović je istakao i koliko mu znači što je dobio čast da bude jedan od kapitena Vojvodine.

"Velika mi je čast i privilegija. Jedan Slobodan Medojević mi je dodao dodatni pritisak, pošto mi je objasnio šta znači kapitenska traka Vojvodine. Stvarno je jako teška, ali je i prelepo nositi. Našim navijačima poručujem da nam budu podrška kao i do sada, da zajedno izborimo Evropu pa da na leto napunimo stadion", zaključio je Petrović.

Lazar Nikolić je u Vojvodinu stigao leta 2024. godine, a debitovao je za klub iz Novog Sada u revanšu drugog kola kvalifikacija za plasman u LE protiv Ajaksa. On je za novosadski klub nastupio na 47 mečeva.

"Tog dana bio mi je rođendan, 1. avgusta. Emocije su tad bile pomešane, ali posle te utakmice video sam koliko su navijači uz Vojvodinu i koliko Novi Sad voli klub. Sada je sve totalno drugačije. Prošla sezona bila je neuspešna, nismo zadovoljni što nismo izborili Evropu, ali ove godine pokazujemo da smo tim za vrh tabele. U ovih šest meseci pokazali smo da spremni da se borimo za najviše ciljeve i nadamo se da ćemo se plasirati i u Evropi, ali i da ćemo igrati u grupnoj fazi", izjavio je Nikolić.

Kurir sport