Fernandeš je za portugalsku Televiziju 11, koja je u vlasništvu Fudbalskog saveza Portugala, rekao da su pojedini direktori želeli da pređe u saudijski Al Hilal za 100 miliona funti i da je bio povređen i tužan zbog načina na koji se situacija rešila.

Prema saznanjima Skaja, rukovodstvo Junajteda bilo je tokom leta jasno u vezi Fernandeša i ima isti stav povodom toga - da je portugalski fudbaler deo njihovih planova i da nemaju želju da ga prodaju.

Fernandeš je u oktobru rekao da su mu iz uprave poručili da mu neće stajati na putu ako želi da ode, ali da žele da ga zadrže na Old Trafordu.

Međutim, 31-godišnji Fernandeš sada ima drugačiju verziju koju je podelio u intervjuu snimljenom u novembru.

"Odlučio sam da ne odem (u Saudijsku Arabiju) ne samo iz porodičnih razloga, već zato što sam zaista voleo klub. Klub je ostavio utisak: 'Ako odeš, nije loše za nas'. To me malo boli. Više od toga da me boli, čini me tužnim, ja sam igrač koji nema šta da dokaže, uvek sam na raspolagaju, uvek dajem najbolje od sebe", rekao je Fernandeš.

Njegov ugovor sa Junajtedom ističe 2027. godine, uz opciju nastavka saradnje na još godinu dana.

Trener Amorim je letos rekao da je Fernandeš razmatrao svoju budućnost, ali da se nadao da će ostati. Fudbaler veruje da, među onima koji su iznad Amorima, nije bilo volje da se suprotstave glavnom treneru.

"Klub je želeo da odem. Rekao sam to direktorima, da mislim da nisu imali hrabrosti da donesu takvu odluku pošto me je trener želeo. Ali da sam rekao da želim da odem, čak iako trener želi da ostanem, klub bi me pustio", naveo je Fernandeš.

Fernandeš je najbolji igrač Junajteda poslednjih godina, a mnogi su smatrali da je ponuda od 100 miliona funti za 31-godišnjeg igrača previše dobra za odbijanje.

Portugalski reprezentativac frustriran je jer je to doživeo kao stav kluba, nakon što je ostao u Junajtedu kroz mnoge teške trenutke, iako je imao šansu da osvoji trofeje u nekom drugom klubu.

On je rekao da je mogao da ode u drugi klub sezonu pre nego što je saudijski klub poslao ponudu.

"Bio sam cenjen, a moj klub mora najviše da me ceni, mada u poslednje vreme osećam da sam na ivici. U Engleskoj kada igrač napuni 30 godina oni misle da mora da se preoblikuje. Pitanje lojalnosti nije toliko cenjeno kao što je nekada bilo. Mogao sam da odem na ovom tržištu bih zaradio mnogo više novca, mogao sam da odem i da ove sezone osvojim mnogo trofeja", rekao je Fernandeš.

On nije odbacio mogućnost da jednog dana zaigra u saudijskoj ligi.

"Ako ikada odem da igram u Saudijskoj Arabiji, to neće biti zbog novca. To će biti zbog promene načina života, životi moje dece biće sunčani, posle šest godina hladnoće i kiše u Mančesteru, igrao bih u ligi koja raste", naveo je Fernandeš.