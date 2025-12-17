Slušaj vest

Aktuelni prvak Evrope je do vođstva mogao u devetom minutu, ali je gol Fabijana Ruisa poništen, pošto je lopta na početku akcije prešla gol-aut liniju, pa je PSŽ dobio samo korner.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija iz Nju Džersija Foto: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

PSŽ je do prednosti došao u nastavku meča, pošto se u strelce u 38. minutu upisao Hviča Kvarachelija.

Izjednačenje prvaku Južne Amerike doneo je Žoržinjo u 62. minutu sa penala.

Do kraja regularnih 90 minuta nije bilo promene rezultata, a 1:1 je ostalo i nakon produžetaka.

Penal seriju obeležio je golman PSŽ-a Matvej Safonov, koji je odbranio četiri penala, a redom su neprecizni bili Saul Njiges, Pedro, Leo Pereira i Luis Araužo.

Jedini gol za Flamengo postigao je Nikolas de la Kruz u prvoj seriji, dok su za PSŽ precizni bili Vitinja u prvoj i Nuno Mendeš u trećoj seriji.

Interkontinentalni Kup igra se prema sličnom sistemu u kojem se igralo nekadašnje Svetsko klupsko prvenstvo, koje je sada prošireno i premešteno na leto.