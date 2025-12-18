Slušaj vest

Prema saznanjima Kurira, Dejan Stanković od januara će preuzeti Crvenu zvezdu i vratiće se na Marakanu.

Stanković je bez kluba od kada je dobio otkaz u moskovskom Spartaku, a već neko vreme nalazi se u Beogradu gde je obavio i pregovore sa Zvezdom.

Sada je jasno da će upravo Stanković, koji je sedeo na klupi Zvezde od 2019. do 2022. godine i osvojio je tri titule i dva Kupa Srbije, preuzeti trenersko mesto i dirigentsku palicu od Vladana Milojevića kom će meč protiv lučanske Mladosti (subota, 15.30, Marakana) biti poslednji u ovom mandatu.

Dejan Stanković u klub će stići na početku 2026. godine, a trebalo bi da se pojavi na prozivci igrača koja je zakazana za 3. januar. Pred sobom će imati jasne ciljeve - duplu krunu u Srbiji, kao i uspeh u Ligi Evrope gde je Zvezda na korak od plasmana u narednu rundu i 22. i 29. januara očekuju je utakmice sa Malmeom i Seltom.

Stanković je do sada Zvezdu vodio na ukupno 130 utakmica.

