14:49

Ko sudi?

Pravdu na ovom meču deliće Marko Ivković, a pomagaće mu Milan Pašajlić i Nikola Obradović. U VAR sobi nalaze se Aleksandar Živković i Milan Minić.

14:30

Sastavi - Katai ni na klupi

Isplivali su sastavi oba tima za ovu utakmicu, a zanimljivo je da Vladan Milojević ne računa na Aleksandra Kataija koji se ne nalazi ni na klupi. U protokolu su dva Zvezdina bisera, Dimitrije Šarić i Vuk Roganović, a napad predvodi Marko Arnautović.Evo i sastava:

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Stanković, Rodrigao, Leković, Seol - Krunić, Elšnik - Kostov, Duarte, Ivanić - Arnautović

MLADOST: Stamenković - Milošević, Oreščanin, Andrić - Boranijašević, Milojević, Đokić, Udovičić - Varjačić, Ljubomirac - Bojić

14:30

Rekonstrukcija tima Zvezde

14:25

Nenad Lalatović na Marakani

14:20

Stanje na tabeli

Crvena zvezda trenutno je drugoplasirana sa 42 boda (četiri manje od Partizana), dok je Mladost na poziciji devet sa 25 osvojenih bodova.

14:15

Ko je favorit?

Apsolutni favorit na ovoj utakmici je Crvena zvezda i kvota na pobedu šampiona Srbije iznosi 1,05. Kvota na nerešen ishod iznosi 13, a na pobedu Mladosti 25.