Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Mladost iz Lučana na Marakani (subota, 15.30) u poslednjem meču u 2025. godini. Biće ovo prilika da se Nenad Lalatović vrati na Marakanu, samo kao trener Mladosti, a četa Vladana Milojevića ciljaće tri boda kako bi godinu završila u pobedničkom raspoloženju.