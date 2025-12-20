CRVENA ZVEZDA - MLADOST: Nenad Lalatović se vraća na Marakanu! Četa Vladana Milojevića ide po tri boda za kraj godine!
Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće Mladost iz Lučana na Marakani (subota, 15.30) u poslednjem meču u 2025. godini. Biće ovo prilika da se Nenad Lalatović vrati na Marakanu, samo kao trener Mladosti, a četa Vladana Milojevića ciljaće tri boda kako bi godinu završila u pobedničkom raspoloženju.
Crvena zvezda - Mladost Lučani 0:0
Ko sudi?
Pravdu na ovom meču deliće Marko Ivković, a pomagaće mu Milan Pašajlić i Nikola Obradović. U VAR sobi nalaze se Aleksandar Živković i Milan Minić.
Sastavi - Katai ni na klupi
Isplivali su sastavi oba tima za ovu utakmicu, a zanimljivo je da Vladan Milojević ne računa na Aleksandra Kataija koji se ne nalazi ni na klupi. U protokolu su dva Zvezdina bisera, Dimitrije Šarić i Vuk Roganović, a napad predvodi Marko Arnautović.Evo i sastava:
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Stanković, Rodrigao, Leković, Seol - Krunić, Elšnik - Kostov, Duarte, Ivanić - Arnautović
MLADOST: Stamenković - Milošević, Oreščanin, Andrić - Boranijašević, Milojević, Đokić, Udovičić - Varjačić, Ljubomirac - Bojić
Rekonstrukcija tima Zvezde
Nenad Lalatović na Marakani
Stanje na tabeli
Crvena zvezda trenutno je drugoplasirana sa 42 boda (četiri manje od Partizana), dok je Mladost na poziciji devet sa 25 osvojenih bodova.