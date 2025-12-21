Slušaj vest

Dva derbija odigrali su ove sezone futsaleri Partizana i Crvene zvezde i na njima su viđene dve dijametralno suprotne slike.

Prvi derbi odigran je u okviru Druge futsal lige Srbije, domaćin je bio Partizan, Crvena zvezda je slavila sa 2:3, a sve je proteklo u spektakularnoj organizaciji i atmosferi, dok je i sam meč bio dramatičan i uzbudljiv. Sve je prošlo bez incidenata, a bili su prisutni navijači oba kluba, tribine hale na Banjici bile su popunjene i pored toga što je meč prenosila i Arena Sport, te je u ostatak Srbije, ali i Evrope i sveta poslata je prelepa slika. Više informacija o tom derbiju možete pronaći na sledećem linku:

Ipak, malo više od mesec dana kasnije, domaćin je ponovo bio Partizan, utakmica je odigrana u okviru polufinala Kupa Beograda, a slika - totalno drugačija! Umesto da se priča o punim tribinama, lepoj atmosferi, golovima, asistencijama i odbranama, javnost je mogla da vidi incident kom definitivno nije mesto na terenu, kao i organizaciju koja ovog puta nije dobila prelaznu ocenu. Čak naprotiv!

Poseta je bila na daleko slabijem nivou, kao da nije derbi u pitanju, i pored toga što direktnog prenosa na Areni Sport ovog puta nije bilo, već su oni koji nisu bili u hali, susret mogli da gledaju na YouTube kanalu Partizana. I pored toga što je poseta bila na daleko slabijem nivou i što sama najava nije odrađena na nivou okršaja u prvenstvu, organizatori ovog puta nisu uspeli da spreče incidente. U osmom minutu drugog poluvremena, pri rezultatu 3:0 za Partizan, došlo je do situacije koja ne ide u prilog nikome.

Na terenu se "zakuvalo" posle par jačih duela, a onda su pojedini navijači završili i na terenu. Došlo je do opšteg haosa i gužve, a sve je moglo da bude i daleko gore da prisebnost nije zadržao kapiten Zvezde, Nikola Vasiljević, koji je uspeo da smiri situaciju, te se na sreću svih ovo nije pretvorilo u fizički sukob i nije eskaliralo. Vasiljević je reagovao u maniru najvećih kapitena, pokazao je hrabrost i smirenost, razgovarao sa navijačima koji su bili na terenu i veći incidenti su sprečeni.

1/10 Vidi galeriju Sukob na futsal večitom derbiju Partizan - Crvena zvezda Foto: Printscreen / Youtube / Futsal klub Partizan

Usledio je prekid meča, nova gužva na drugom kraju terena, ali ovog puta između igrača, a futsaleri Crvene zvezde otišli su u svlačionicu. Posle nekoliko minuta igrači i stručni štab Zvezde ponovo su bili na terenu, priveli su meč kraju i sve se, kao što smo već naveli - čistom srećom, završilo bez većih posledica.

Što se same utakmice tiče, igrači Partizana opravdali su finansijska ulaganja uprave koja su na daleko većem nivou od Druge lige Srbije i Kupa Beograda, odigrali su odličan meč i savladali Crvenu zvezdu sa ubedljivih 6:1.

Denis Ramić pogađao je u 5. i 10. minutu i doneo je prednost Partizanu od 2:0, a zatim je Stefan Stanojević dva minuta kasnije povisio na 3:0. Posle prekida u strelce se u 37. minutu upisao i osporavani Dejan Jovanović, koji je u praksi dokazao teoriju da je forma privremena, a klasa večna, te povisio na 4:0 i odbio možda i poslednji napad Zvezde na gol Partizana. Stefan Đukić je dva minuta kasnije smanjio na 4:1, ali je Dejan Jovanović svojim drugim golom u 37. minutu vratio Partizan na četiri pogotka prednosti.

Konačnih, Partizan - Crvena zvezda 6:1, postavio je Uroš Krasnić u 39. minutu i odveo je Partizan u finale Kupa Beograda gde će se za trofej boriti protiv boljeg iz duela Ekonomist - Student koji je na programu u ponedeljak.

Kada se sve sabere i oduzme, prvi deo sezone futsal karavana doneo nam je dva derbija. Prvi je bio evropski, organizaciono iznad očekivanja i o njemu su se sipali hvalospevi. Drugi je za zaborav i nadamo se da se nikada više neće ponoviti da se umesto o futsalu i utakmici, piše o lošoj organizaciji i stvarima kojima nije mesto na terenu.

Za kraj, pogledajte i kako je izgledao haos na meču Partizan - Crvena zvezda (početak haosa na 1:50:10 od starta snimka):

BONUS VIDEO: