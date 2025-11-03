Slušaj vest

Futsaleri Partizana i Crvene zvezde u nedelju uveče odigrali su večiti derbi u okviru 7. kola Druge lige Srbije i gosti su slavili rezultatom 2:3. Kada se sve sabere i oduzme, ovaj derbi jeste odigran u okviru drugoligaškog karavana, ali je po apsolutno svim parametrima bio prvoligaški. Ma, čak i evropski!

Krenimo redom...

Žestoka bitka i iznenađenje

Očekivali smo da će se na terenu voditi žestoka bitka, a šta smo očekivali, to smo i dobili.

Partizan je poveo golom Brazilca Koste Oliveire Kaikea, Zvezda je okrenula na 1:3 preko Tigrana Goranovića, Dušana Mrđenovića i Stefana Dimića, da bi Stefan Stanojević u finišu smanjio na 2:3 i postavio konačan rezultat koji je, definitivno bio iznenađenje. Crno-beli su u meč ušli kao favoriti, kako zbog sastava u kom su pored fenomenalnih domaćih igrača imali i dva Brazilca, tako i zbog stanja na tabeli (uoči derbija imali svih šest pobeda), ali i domaćeg terena. Ipak, crveno-beli su još jednom dokazali da u svim sportovima derbi odlučuju trenutna inspiracija i manje grešaka, a kod Partizana su grešili oni od kojih se očekivalo da naprave razliku, pre svih Brazilci Huan Felipe i Kosta Oliveira Kaike. Zvezda je na kraju slavila i aktivno se uključila u borbu za prvo mesto na tabeli koje vodi direktno u elitu.

Atmosfera za pamćenje

Tribine u hali na Banjici bile su odlično popunjene, a zanimljivo je da su bili prisutni navijači oba kluba, ali da niti jednog, čak ni najmanjeg incidenta nije bilo. Publika je navijala za svoje favorite, fer, korektno i sportski, te je ispit položila sa čistom desetkom. Na kraju su više razloga za radost imali gosti, ali su i jedni i drugi u javnost poslali moćnu sliku i poruku kako je futsal gospodski sport i kako je moguće da se i derbi završi u prelepoj atmosferi.

Besprekorna organizacija

Igrači su pružili odličan meč, publika je ispit položila sa desetkom, a organizacija je bila apsolutno besprekorna! Ljudi iz futsal kluba Partizan organizovali su ovaj derbi na evropskom nivou i razmišljali su o svakom detalju. Derbi je imao humanitarni karakter, te je sav prihod otišao džudo klubu Partizan koji se suočio sa tragedijom, a pred meč održan je i minut ćutanja za džudistu Lazara Pavlovića koji je izgubio život u saobraćajnoj nesreći.

Takođe, specijalni gosti bili su selektor futsal reprezentaciije Srbije Marko Gavrilović koji je definitivno imao šta da vidi, kao i veliki navijač crno-belih i zaštitni znak košarkaške sekcije, osoba koju ni invaliditet ni kolica ne sprečavaju da bodri voljeni klub, Nemanja Cone Filipović. Nemanja je od kluba na poklon dobio dres, a uzvratio je knjigom o njegovom životu, "Ovo nije kraj", autorke Snežane Ivaneže Mavrenović.

Utakmicu je direktno prenosila televizija Arena Sport, što je veliki korak u promociji futsala u Srbiji.

Selektor zadovoljan

Selektor futsal reprezentacije Srbije Marko Gavrilović zadovoljan je napustio halu.

- Zvezda je odigrala jednu jako čvrstu utakmicu, energetski odličnu, takmičarski veoma pametno su igrali. Iskoristili su to što su igrači Partizana na momente bili preterano opušteni i dekoncentrisani, posebno u prvom poluvremenu. Otišli su na dva gola razlike, iskoristili svoje šanse i onda su u drugom poluvremenu kontrolisali ritam utakmice onako kako njima odgovara. Vladimir Lazić je po ko zna koji put pokazao kakav je znalac i majstor. Radio je ono u čemu je najbolji, a to je da kontroliše ritam igre svog tima, onako kako im odgovara. Kada se sve sabere, bez obzira na veći posed lopte Partizana, veću dominaciju i broj šuteva, mogu da kažem da je pobeda Zvezde bila zaslužena iz razloga što su izvukli maksimum iz potencijala koji su imali i nekako su više želeli pobedu - rekao je Marko Gavrilović za Kurir, pa dodao:

- Sa druge strane, Partizan da je pobedio prvenstvo bi verovatno bilo rešeno. Ova pobeda Zvezde unela je neku neizvesnost, trku dva tima... Videćemo koliko će Zvezda uspeti u nekim narednim mečevima da odigra sa ovakvim nivoom energije i fokusa i da li će biti u stanju da veže seriju pobeda. Partizan ima kvalitet i sigurno će ovaj poraz uticati na njih da reaguju i da se već u sledećem kolu vrate i da budu bolji nego što su bili večeras na terenu.

Pohvalio je Gavrilović i atmosferu i organizaciju derbija.

- Atmosfera je bila za poželeti! Navijači i jedne i druge ekipe bili su na nivou. Tribine su bile odlično popunjene za futsal mečeve, organizacija je bila vrhunska. Na momente je atmosfera bila uzavrela, da je sreće da je više ovakvih utakmica i da je posećenost ovakva na svim mečevima, futsal bi nam bio osetno bolji.

Utisci aktera

Po završetku meča svoje utiske izneli su i sami akteri. Trener Partizana, Igor Šošo, istakao je kako je njegov tim skupo platio greške.

- Čestitao bih Zvezdi na pobedi. Platili smo ceh, napravili smo tri kardinalne greške, posle toga smo jurili rezultat. Jesmo mi bili bolji, ali eto, izgubili smo na kraju. Oni su se vratili mnogo plitko i bilo je teško da se probije ta odbrana. Kad smo imali šanse nismo davali golove i to je presudilo. Tri kardinalne greške, ovakve utakmice ne to ne trpe, zbog toga smo izgubili - istakao je posle samog meča Šošo.

Svoje utiske dao je i strelac drugog gola za Zvezdu i jedan od najboljih pojedinaca utakmice, Dušan Mrđenović, koji je dan posle meča za Kurir rekao kako je ovo bila važna pobeda za njegov tim.

- Jako bitna utakmica za nas, pokazali smo želju i volju, mislim da je to presudilo. Želim da čestitam ekipi Partizana na fer i korektnoj igri. Što se mog gola tiče, šutnuo sam i pogodio, nema tu puno analize. Gol je značajniji od mnogih do sada jer se desio na derbiju, ali i jer sam ga dao legendi kao što je Miodrag Aksentijević.

Zaključak

Na kraju, ne možemo, a da ne pohvalimo sve učesnike derbija, od igrača, preko stručnih štabova, navijača, ali i organizatora koji su se potrudili da ovo bude zaista evropski okršaj večitih rivala. Bio je ovo odličan primer u kom smeru bi trebalo da futsal u Srbiji ide, te se nadamo da ćemo i u budućnosti moći da uživamo u sličnim predstavama.

