Arne Slot imao je fantastičnu prvu sezonu kao menadžer Liverpula. Osvojio je ubedljivo titulu, a potom i u tekućoj sezoni krenuo sa pet uzastopnih pobeda.

Ali potom je Liverpul zapao u veliku krizu.

Aktuelni šampioni su tokom tog perioda pali na 12. mesto u Premijer ligi i pretrpeli su domaći poraz od PSV-a u Ligi šampiona. Ovo je stavilo Holanđanina pod ogroman pritisak.

Međutim, Slot i Liverpul su se vratili na pravi put i neporaženi su u poslednjih šest utakmica, pobedivši u poslednje tri. Liverpul je i dalje tek peti, deset bodova iza vodećeg Arsenala.

Stiven Džerard, igračka legenda Redsa koji je započeo trenersku karijeru u klubu pre osam godina vodeći omladinske selekcije, komentarisao je situaciju u Liverpulu.

"Ne želim da Arne Slot bude otpušten. Želim da popravi situaciju u kojoj se tim nalazi i da Liverpul učini velikim. Skakao sam po celom gradu kada je titula osvojena prošlog proleća. Ali biću brutalno, brutalno iskren i priznaću da bih skočio da pomognem Liverpulu u bilo kom svojstvu, u bilo kom trenutku“, rekao je za TNT Sports.

Džerard je imao sjajan početak svoje seniorske trenerske karijere. Predvodio je Glazgov Rendžerse do titule bez poraza 2021. godine, ali ga je Aston Vila otpustila nakon loših rezultata posle samo 11 meseci. Zatim je preuzeo saudijski Al-Etifak od leta 2023. do početka ove godine, ali bezuspešno. Bez posla je od januara.