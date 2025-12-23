Slušaj vest

Isak je u ponedeljak podvrgnut operaciji, nakon što mu je slomljena noga posle klizećeg starta koji je nad njim napravio Van de Ven, u utakmici odigranoj u subotu (2:1).

"To će biti duga pauza, nekoliko meseci. To je veliko razočaranje za njega i za nas", rekao je Slot, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Van de Ven nije kažnjen zbog tog duela, dok je njegov saigrač Ćavi Simons zbog sličnog prekršaja na Virdžilu van Dajku isključen.

"Po meni je to bio nepromišljeni start. Mnogo sam govorio o startu Ćavija Simonsa, koji je bio potpuno nenameran. Mislim da se od takvog starta nikada nećeš povrediti. Ali starta Van de Vena, ako ga izvedeš 10 puta, mislim da 10 puta postoji ozbiljna šansa da se igrač ozbiljno povredi", naveo je Slot.

Liverpul će u subotu dočekati Vulverhempton u Premijer ligi, a od napadača u toj utakmici Slot neće moći da računa na Mohameda Salaha, koji je sa reprezentacijom Egipta na Afričkom kupu nacija.

U ekipu bi mogao da se vrati Kodi Gakpo, a trener je odbacio mogućnost da zbog problema sa sastavom sa pozajmice iz Aston Vile vrati Harvija Eliota.

"Ne, Harvi je igrač Aston Vile i trebalo bi da bude tamo celu sezonu. Bilo kakva pitanja o njemu, najbolje je da pitate u Aston Vili, koja, inače, igra prilično dobro", rekao je Slot.