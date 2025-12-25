Slušaj vest

Janis Karabeljov je saopštio upravi da želi da napusti Partizan, a za njegove usluge je zainteresovan Šalke.

Bugarskom vezisti je lider tamošnje druge lige ponudio ugovor na dve godine, uz platu od 500.000 evra godišnje,saznaje "Mozzart sport"

Postoji mogućnost i da saradnja bude produžena na još 12 meseci. Partizanu će pripasti i određeno obeštećenje, koje neće biti veliko usled želje Karabeljova da ide.

Šalke ima ambiciju da se vrati u Bundesligu, trenutno je prvi na tabeli, pa sigurno da i ta solucija privlači momka iz Bugarske da se otisne u Nemačku.

Pominje se da bi za klub iz Gelgenkirhena mogao da dovede i Sameda Baždara, koji je otpisan u Saragosi.