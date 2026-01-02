Slušaj vest

Neki novi vetrovi 2025. godine počeli su da duvaju Banjicom i oterali su sive oblake koji su godinama stajali iznad FK Rad.

Nekolicina bivših fudbalera, sa zavidnim internacionalnim karijerama, vratila se u Rad, te je zaigrala u nebesko plavom dresu u Prvoj beogradskoj ligi.

Milan Lola Smiljanić, Milan Perendija, Andrija Kaluđerović, Vladimir Volkov, Darko Bjedov, Nikola Petković... Imena su zbog kojih mnogi ustanu kada ih čuju, iz poštovanja prema karijerama koje su napravili, ali i ljudima kakvi su i njihovim delima van terena. Sada oni, uz još nekolicinu saigrača, krče put Radu ka stazama stare slave.

FK Rad

Trenutno je klub sa Banjice na drugom mestu Prve beogradske lige Grupa C sa 30 osvojenih bodova, jednim manje od prvoplasiranog Vranića. Andrija Kaluđerović predvodio je ekipu sa devet golova, Darko Bjedov je postigao šest, a Milan Perendija pet.

Upravo nam je Perendija, koji je tokom karijere nastupao klubove poput Partizana, Vardara, Rabotničkog, Ocelula, Mordovije i mnogih drugih, otkrio kako je došlo do jedne od najlepših priča 2025. godine.

- Kada sam igrao za neke finansije, preskakao sam treninge, folirao se, pravio žute kartone da idem kući... Sad kad plaćam termine ne propuštam ništa! Mi smo bolesnici za fudbalom i druženjem. Četiri, pet puta nedeljno igramo termine, što je u ovim godinama stvarno... Vratili smo se i u Rad, menjamo podloge, igramo na parketu, igramo na travi, igramo termine, igramo veliki fudbal... Stvarno smo bolesnici za fudbalom - počeo je priču Perendija sa kojim smo razgovarali na turniru u malom fudbalu u Sremskoj Mitrovici, gde su on i njegovi prijatelji igrali u čast Dejana Milovanovića.

Zatim je bivši as Partizana govorio i o samom FK Rad.

- S obzirom da smo se skupili sedam dana pred prvu utakmicu, guramo nekako. To je bila inicijativa moja i Lolina (Milan Smiljanić). Slučajnost... Mene su zvali zbog nekih dugova da prolongiram, bio tu Lola, čuo, pitao me šta se dešava... Ja kažem ništa, gase se, kaže on ajde mi da igramo, da probamo da spasimo klub. I tako je počelo. Zvali smo igrače redom da igraju, svi su pristali i napravili smo bum za sedam dana. Sada se borimo da uđemo u viši rang.

Liga uopšte nije naivna, i pored toga što je u pitanju peti rang takmičenja.

- Igramo Prvu beogradsku, kažu svi da su egal lige ova naša i Beogradska zona. Teško je. Loli nije teško i još par igrača gura lepo, a mi ostali smo malo teži... Nismo igrali veliki fudbal dugo, pa nam sve pada malo teže. Sve u svemu, fenomenalno je iskustvo. Da se igra dva puta po pola sata bilo bi još lepše.

Anegdota je milion, a do kraja sezone Rad će se boriti za prvo mesto sa jednom ekipom.

- Bilo je milion anegdota, gde god da dođemo stvarno smo atrakcija i ispoštuju nas. Ljudi zovu, jedva čekaju da dođemo! Vratila nam se publika, ja kada sam igrao u Radu Super ligu nije bilo toliko ljudi. Voleo bih da potraje i da što duže ostane ovako. Mi fizički možemo, nismo se spremali, ni uigravali, a super smo izgledali. Sada ćemo početi pripreme ranije sigurno i probaćemo da napadnemo Zonu. Imamo jednog konkurenta, Vranić. Ima dosta dobrih ekipa, ali sa njima vodimo najveću borbu.

Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT ©/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Na klupi kluba nalazi se legendarni Bogdan Korak.

- Bogdan Korak je dobar, zajedno se dogovaramo oko ekipe. U pitanju je jedna velika legenda Rada!

Prosto je neverovatno da Perendija i njegovi saigrači i posle karijere igraju fudbal skoro svaki dan.

- Svi nam kažu, niste normalni. Ali to je naš život, tu smo se pronašli.

Za kraj, govorio je Milan Perendija i o situaciji u Super ligi Srbije, kao i šampionskoj trci Partizana i Crvene zvezde, te istakao kako nije siguran da će crno-beli uspeti da osvoje trofej.

- Pa... Ne znam šta bih ti rekao... Mislim da moraju da se pojačaju iskreno. Ja bih voleo posle dugo vremena da Partizan bude šampion, ali biće teško. Zvezda ima jak roster, ulaže mnogo više, ali voleo bih da se promeni nešto. Sve ovo sa klincima u Partizanu ipak deluje fenomenalno. Priča iz bajke! Ljudi koji su do juče igrali omladinsku ligu, sada su među najtraženijim mladim igračima u Evropi. Stvarno, prelepa priča - zaključio je Milan Perendija.

