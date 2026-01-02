Slušaj vest

Povratak velikana sa Banjice u spektakularnom stilu - ovo je bila jedna od najlepših priča 2025. godine.

Bivši fudbaleri okupili su se i zaigrali za FK Rad, a više o ovoj temi možete pročitati u intervjuu sa Milanom Perendijom:

Ne propustiteFudbal"MI SMO BOLESNICI ZA FUDBALOM" FK Rad - jedna od najlepših priča godine! Bivši as Partizana otkrio: "Kada sam bio plaćen, preskakao sam treninge, a sada..."
rad-avala-25232.JPG

Pogledajte i neke od fotografija sa utakmica FK Rad ove sezone:

FK Rad Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT ©/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ne propustiteFudbalDETONACIJA SA BANJICE! Saudijski princ ulaže milione u Rad?! Kontakt napravio bivši igrač Zvezde, bomba bi uskoro mogla da eksplodira!
rad-avala-25195.JPG
FudbalBIVŠI ASOVI U AKCIJI PRIKUPLJANJA POMOĆI ZA FK RAD: Cilj - pravljenje jake omladinske škole
rad.jpg
FudbalBIVŠI TRENER PARTIZANA POVUKAO POTEZ ZA DIVLJENJE! Nekadašnji igrač Crvene zvezde otkrio šta je uradio Marko Nikolić: "Odmah me je zvao..."
PARTIZAN-CSKA_08.JPG
FudbalRAD SE VRAĆA NA VELIKA VRATA: Pao dogovor na Banjici, građevinari izašli iz blokade!
rad-napredak-9664.jpg

 BONUS VIDEO:

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport