Fudbaleri Crvene zvezde započeli su pripreme za drugi deo sezone, a više informacija sa prozivke možete pronaći na sledećem linku:

 Pogledajte i kako je izgledalo okupljanje igrača iz ugla fotoreportera:

FK Crvena zvezda okupljanje fudbalera Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

 BONUS VIDEO:

Poruka Dejana Stankovića navijačima Crvene zvezde Izvor: MONDO/Dušan Ninković