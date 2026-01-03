Svi događaji
10:44

Četvorica stižu naknadno

Četvorica fudbalera na pripreme će stići sa malo dužim odmorom. Džej Enem dolazi direktno u Antaliju, isto kao i Šavi Babika. Milson će stići u toku današnjeg dana u Beograd, a Rodrigao će poput Enema i Babike doći u Antaliju.

10:38

Livestream sa Marakane

Ko želi da gleda - evo i prenosa uživo sa Marakane.

10:36

Cilj jasan

Dejan Stanković pred sobom ima jasan cilj - dupla kruna na domaćoj sceni i što dalji plasman na evropskom frontu.

10:36

Malme, pa Selta

Po povratku u Beograd, crveno-beli će nastaviti sa radom, jer ih 22. januara očekuje nastavak Lige Evrope i gostovanje u Švedskoj, gde će ih dočekati Malme. Sedam dana kasnije, 29. januara u Beogradu fudbaleri Crvene zvezde dočekuju špansku Seltu u poslednjoj utakmici grupne faze Lige Evrope. Trenutno, u ovom UEFA takmičenju prvak Srbije zauzima 17. mesto sa deset bodova.

U Superligi, crveno-beli će prvu utakmicu odigrati 31. januara protiv Čukaričkog na Banovom brdu, kada i bude nastavljeno srpsko fudbalsko prvenstvo.

10:36

Četiri meča u Turskoj

Tokom boravka u Turskoj fudbaleri Crvene zvezde odigraće četiri kontrolne utakmice. Prvi duel zakazan je za 6. januar, kada će se crveno-beli sastati sa nemačkim Manhajmom.

Četiri dana kasnije, 10. januara, fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Araua, ekipe iz Švajcarske, a već narednog dana odmeriće snage sa mađarskom ekipom Debrecin.

Generalna provera izabranike Dejana Stankovića očekuje 15. januara protiv Salcburga iz Austrije, za koji igraju srpski reprezentativci Aleksa Terzić i Petar Ratkov. Sve utakmice biće odigrane od 15.00 časova po srpskom vremenu.

10:34

Šansa klincima

Trener Dejan Stanković na pripreme vodi i veliki broj mladih fudbalera Crvene zvezde, o čemu je Kurir ranije pisao. Iz omladinskog tima idu Dimitrije Šarić (17), Uroš Đorđević (18) i Savo Radanović (16). Sa njima će i Vuk Draškić (18) koji je tokom jeseni radio sa prvim timom. Iz razvojnog tima Crvene zvezde Grafičara pravo da se nametnu Dejanu Stankoviću dobili su krilni fudbaler Đorđe Ranković (18) i štoper Stefan Gudelj (19). Tu su naravno i Vasilije Kostov (17), Luka Zarić (17), Adem Avdić (18) i Aleksa Damjanović (17).

Vasilije Kostov Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

10:30

Plan priprema

Fudbaleri Zvezde okupljaju se 3. januara na Marakani, a dan kasnije otputovaće u Antaliju na pripreme. 

Crveno-beli će u Beleku boraviti do 15. januara, a biće smešteno u hotelu "Regnum".