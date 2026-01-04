Slušaj vest

Vezista Monaka je u drugom delu meča isključen direktnim crvenim kartonom, čime je domaći tim praktično ostao bez realnih šansi za povoljan rezultat. Lion je umeo da iskoristi igrača više i na kraju zasluženo slavio na gostovanju – 3:1.

Sve do tog trenutka utakmica je bila potpuno neizvesna. Gosti su poveli u 38. minutu preko Pavela Šulca, kome je asistirao Nikolas Taljafiko, ali je Monako uspeo da se vrati u igru u samoj završnici prvog poluvremena. Izjednačenje je u 45. minutu doneo upravo Kulibali.

Ugo Ekitike dobio crveni karton Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Koby Abbott / Zuma Press / Profimedia, Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Međutim, početak nastavka pripao je Lionu. Šulc je u 57. minutu ponovo zatresao mrežu i svojim drugim pogotkom vratio prednost gostima.

Prelomni trenutak usledio je ubrzo potom, kada je Kulibali neoprezno ušao u duel, podigao nogu previsoko i kramponima zakačio Taljafika u predelu glave i vrata. Sudija nije imao dilemu i odmah mu je pokazao put u svlačionicu.

Ovaj start pogledajte u priloženom video snimku:

Ne propustiteFudbalPRVI CRVENI KARTON ZA ZVEZDU U SUPERLIGI SRBIJE NAKON VIŠE OD 4 GODINE: Evo ko je pre Duartea poslednji isključen sa utakmice!
Stefan Jeknić srpski sudija
FudbalCRNI BRUNO, ŠTA URADI? Zbog ovoga je Duarte dobio crveni karton i napravio veliki problem Zvezdi! (VIDEO)
bruno duarte.jpg
FudbalBIZARAN CRVENI KARTON: Povlačio protivnika za kosu i zaradio put u svlačionicu (VIDEO)
2024-12-04 22_31_43-⚽ on X_ _O cara tomou cartão vermelho por puxar o cabelo do Cucurella, hahaha. h.jpg
FudbalKO JE LIDER U BROJU PENALA I KARTONA NA DOMAĆOJ SCENI? Sudije nisu štedele Partizan, evo kako stoji Crvena zvezda!
zvezdapartizan-162.jpg

Seol crveni karton  Izvor: Arena Sport