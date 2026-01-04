Slušaj vest

Vezista Monaka je u drugom delu meča isključen direktnim crvenim kartonom, čime je domaći tim praktično ostao bez realnih šansi za povoljan rezultat. Lion je umeo da iskoristi igrača više i na kraju zasluženo slavio na gostovanju – 3:1.

Sve do tog trenutka utakmica je bila potpuno neizvesna. Gosti su poveli u 38. minutu preko Pavela Šulca, kome je asistirao Nikolas Taljafiko, ali je Monako uspeo da se vrati u igru u samoj završnici prvog poluvremena. Izjednačenje je u 45. minutu doneo upravo Kulibali.

Međutim, početak nastavka pripao je Lionu. Šulc je u 57. minutu ponovo zatresao mrežu i svojim drugim pogotkom vratio prednost gostima.

Prelomni trenutak usledio je ubrzo potom, kada je Kulibali neoprezno ušao u duel, podigao nogu previsoko i kramponima zakačio Taljafika u predelu glave i vrata. Sudija nije imao dilemu i odmah mu je pokazao put u svlačionicu.

Ovaj start pogledajte u priloženom video snimku: