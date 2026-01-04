KAKAV ŠOK ZA MANČESTER SITI: Čelsi u nadoknadi osvojio veliki bod i udaljio Gvardiolin tim od titule
U izostanku prvog trenera, šanse protiv Mančester sitija su, logično, bile vrlo male. Kalum Mekfarlan je imao verovatno najteži mogući zadatak - ostati neporažen na "Etihadu"
Čelsi je u Mančester doputovao u specifičnim okolnostima, bez prvog trenera na klupi, pa je privremeni strateg Kalum Mekfarlan imao izuzetno zahtevan zadatak, da pokuša da ostane neporažen na jednom od najtežih gostovanja u ligi.
Mančester siti je tokom prvog poluvremena imao nešto više od igre, ali bez pravih šansi.
Ipak, inicijativa Sitija naplaćena je u 42. minutu, posle velike greške Badijašila na sredini terena. Nakon izgubljene lopte, Rejnders je ostao sam i preciznim udarcem u bliži ugao savladao Roberta Sančesa za 1:0.
Ulazak Lijama Delapa doneo je dodatnu čvrstinu i energiju u napad Čelsija, a nagrada za upornost stigla je u samom finišu. U trećem minutu nadoknade, Malo Gusto je uputio centaršut sa desne strane, lopta je prošla kroz ceo peterac, a na drugoj stativi ju je dočekao Enco Fernandez i poslao u mrežu Đanluiđija Donarume za konačnih 1:1.
Remi na „Etihadu“ najviše je obradovao Arsenal, koji naredno kolo dočekuje sa šest bodova prednosti u odnosu na Mančester siti, dok su i „građani“ i Čelsi propustili priliku da dodatno poprave svoj položaj na tabeli Premijer lige.
U sledećem kolu Čelsi će u sredu igrati na gostujućem terenu protiv Fulama, a Siti će dočekati Brajton.
