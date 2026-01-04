Slušaj vest

U izostanku prvog trenera, šanse protiv Mančester sitija su, logično, bile vrlo male. Kalum Mekfarlan je imao verovatno najteži mogući zadatak - ostati neporažen na "Etihadu"

1/47 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Čelsi je u Mančester doputovao u specifičnim okolnostima, bez prvog trenera na klupi, pa je privremeni strateg Kalum Mekfarlan imao izuzetno zahtevan zadatak, da pokuša da ostane neporažen na jednom od najtežih gostovanja u ligi.

Mančester siti je tokom prvog poluvremena imao nešto više od igre, ali bez pravih šansi.

Ipak, inicijativa Sitija naplaćena je u 42. minutu, posle velike greške Badijašila na sredini terena. Nakon izgubljene lopte, Rejnders je ostao sam i preciznim udarcem u bliži ugao savladao Roberta Sančesa za 1:0.

Ulazak Lijama Delapa doneo je dodatnu čvrstinu i energiju u napad Čelsija, a nagrada za upornost stigla je u samom finišu. U trećem minutu nadoknade, Malo Gusto je uputio centaršut sa desne strane, lopta je prošla kroz ceo peterac, a na drugoj stativi ju je dočekao Enco Fernandez i poslao u mrežu Đanluiđija Donarume za konačnih 1:1.

Remi na „Etihadu“ najviše je obradovao Arsenal, koji naredno kolo dočekuje sa šest bodova prednosti u odnosu na Mančester siti, dok su i „građani“ i Čelsi propustili priliku da dodatno poprave svoj položaj na tabeli Premijer lige.

U sledećem kolu Čelsi će u sredu igrati na gostujućem terenu protiv Fulama, a Siti će dočekati Brajton.

